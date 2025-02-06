快訊

大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

聽新聞
0:00 / 0:00

陸徵報復關稅後 川普暫緩通話習近平

聯合報／ 編譯陳韻涵、記者賴錦宏潘維庭／綜合報導
美國總統川普（左）二○一七年十一月訪問北京，在人民大會堂與中國大陸國家主席習近平（右）握手。（路透）
美國總統川普（左）二○一七年十一月訪問北京，在人民大會堂與中國大陸國家主席習近平（右）握手。（路透）

美國總統川普四日未如預期與中國大陸國家主席習近平對話，他當天下午在白宮說「不急於」和習通話。白宮發言人指出，川習通話仍需安排。

大陸外交部昨對此回應指，「現在需要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話」。

川普原本在三日表示會在廿四小時內與習近平通話，但在中方宣布對美國加徵關稅採取報復措施後，川普改口說不急，四日雙方未通上話。當川普被問及中國的報復措施時，表示「沒關係」。

美國對大陸輸美商品全面加徵百分之十關稅四日生效，大陸隨即宣布對部分美國商品加關稅、管制關鍵礦物出口等反制措施。白宮高級貿易暨製造顧問納瓦羅四日一早在美媒Politico舉辦的對談曾稱，川習當天將就互加關稅議題通話；白宮新聞秘書李維特三日也說川普未來幾天將與習對話，但她四日則說，目前沒有川習何時將通話的最新消息。

納瓦羅在前述對談未表明大陸是否將和加拿大、墨西哥一樣，獲得卅天關稅寬限期，「這要由老闆（川普）決定」，他不會搶先代為發言。但外界已將美中領袖對話，視為美國對陸新關稅延後或降低的關鍵。

李維特四日並提到，川普不會允許大陸繼續取得並向美國運送致命的類鴉片止痛藥芬太尼，這即美國對陸徵關稅原因，「習主席確實為此與川普總統進行接觸以討論此事，或許是為了開始談判，因此我們靜待後續發展」。

大陸中央廣播電視總台旗下「玉淵譚天」四日稱，美方此次「炒冷飯」，將芬太尼問題和毫不相干的關稅問題扯在一起，「手法之業餘、牽強，盡顯美方欲加其罪，何患無辭的霸權主義本性，中方對此當然堅決反對」。文章強調，大陸反制美方的關稅類別如煤炭、原油、農業機械、大排量汽車等，都是美國的相對優勢產業，加徵關稅會使其在大陸競爭力大幅下降，或迫使美國尋求替代的出口地，認為此次反制「打蛇打七寸，要讓美方感到疼」，行動精準。

川普 關稅

延伸閱讀

跟進川普 阿根廷宣布將退出世界衛生組織

川普拋接管戰後加薩 分析：凸顯擴張主義雄心

傳行政命令裁撤美國教育部 川普：盼與國會合作

川普稱不急與習近平通話 陸外交部：需要平等相互尊重對話

相關新聞

陸徵報復關稅後 川普暫緩通話習近平

美國總統川普四日未如預期與中國大陸國家主席習近平對話，他當天下午在白宮說「不急於」和習通話。白宮發言人指出，川習通話仍需...

美一度停收陸港入境包裹

美國郵政管理局（USPS）四日晚間宣布暫停接受來自中國大陸和香港地區的包裹，外界揣測與中美關稅戰有關。但USPS五日說，...

再戰川普 習近平避自傷 出手克制

從美中新一波貿易戰來看，相較於美國總統川普上一任期，中國大陸國家主席習近平如今對美國的態度顯得更加謹慎克制。

川普將揮關稅大刀！歐盟反擊計畫曝 祭「反脅迫工具」鎖定矽谷巨頭

金融時報引述兩名知情人士報導，如果美國總統川普當真對歐盟出口商品徵收關稅，歐洲聯盟執行委員會（European Comm...

【重磅快評】美中貿易戰2.0恐轉向全面對抗 記得繫好安全帶

大年初七一過完春節，針對川普趕在人家還在過年就忙著宣布的加稅10%舉措，北京毫不含糊地公布了四項反制措施，中美貿易戰2....

北京一攬子反制「硬中帶軟」 美中關稅戰恐雷大雨小

沉寂數日，北京在美國對中國商品加徵10%關稅的生效日出手「一攬子」反制措施。洋洋灑灑的反制組合拳「硬中帶軟」，最重要的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。