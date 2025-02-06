陸徵報復關稅後 川普暫緩通話習近平

美國總統川普四日未如預期與中國大陸國家主席習近平對話，他當天下午在白宮說「不急於」和習通話。白宮發言人指出，川習通話仍需安排。

大陸外交部昨對此回應指，「現在需要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話」。

川普原本在三日表示會在廿四小時內與習近平通話，但在中方宣布對美國加徵關稅採取報復措施後，川普改口說不急，四日雙方未通上話。當川普被問及中國的報復措施時，表示「沒關係」。

美國對大陸輸美商品全面加徵百分之十關稅四日生效，大陸隨即宣布對部分美國商品加關稅、管制關鍵礦物出口等反制措施。白宮高級貿易暨製造顧問納瓦羅四日一早在美媒Politico舉辦的對談曾稱，川習當天將就互加關稅議題通話；白宮新聞秘書李維特三日也說川普未來幾天將與習對話，但她四日則說，目前沒有川習何時將通話的最新消息。

納瓦羅在前述對談未表明大陸是否將和加拿大、墨西哥一樣，獲得卅天關稅寬限期，「這要由老闆（川普）決定」，他不會搶先代為發言。但外界已將美中領袖對話，視為美國對陸新關稅延後或降低的關鍵。

李維特四日並提到，川普不會允許大陸繼續取得並向美國運送致命的類鴉片止痛藥芬太尼，這即美國對陸徵關稅原因，「習主席確實為此與川普總統進行接觸以討論此事，或許是為了開始談判，因此我們靜待後續發展」。

大陸中央廣播電視總台旗下「玉淵譚天」四日稱，美方此次「炒冷飯」，將芬太尼問題和毫不相干的關稅問題扯在一起，「手法之業餘、牽強，盡顯美方欲加其罪，何患無辭的霸權主義本性，中方對此當然堅決反對」。文章強調，大陸反制美方的關稅類別如煤炭、原油、農業機械、大排量汽車等，都是美國的相對優勢產業，加徵關稅會使其在大陸競爭力大幅下降，或迫使美國尋求替代的出口地，認為此次反制「打蛇打七寸，要讓美方感到疼」，行動精準。