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陸反制加稅 不排除祭出反壟斷大刀 擬調查英特爾、蘋果
美國總統川普宣布對中國大陸加徵關稅後，北京監管機構動作頻頻。繼大陸國家市場監督管理總局（SAMR）宣布對Google展開反壟斷行為調查後，英國金融時報（FT）報導，英特爾也可能面臨潛在審查；最新傳出連蘋果也被盯上。
中國大陸是英特爾全球最大的市場，超過美國。數據顯示，英特爾2024年在中國大陸銷售額達155億美元，占其全球營收29%。英特爾是美國最具代表性的半導體企業，大陸要拿英特爾開刀大作文章，分析認為，此舉是對於美國對大陸全面加稅的反制措施，北京當局經過精心考量。
知情人士稱，陸方去年12月宣布對輝達展開類似的反壟斷調查，目前也正在考慮對英特爾展開新的調查；其中一人補充說，尚不清楚中方對英特爾的調查性質，調查是否啟動也可能會受到美中關係狀況的影響。
另據彭博資訊5日報導，SAMR也準備對蘋果App Store的政策、以及該公司對應用程式（App）開發商的收費啟動調查，例如蘋果對應用程式內購抽成多達30%、以及禁止使用外部支付服務等。知情人士說，自去年以來，官員已接觸過蘋果和App開發者。
消息人士說，監管當局認為，蘋果可能對大陸的App開發商收取不合理的高額費用；此外，禁止第三方應用程式商店與支付方式也限制了競爭，並損害大陸消費者的權益。若蘋果拒絕調整，北京可能正式啟動調查，但若溝通順利，也可能不會展開調查。
法人認為，調查App Store的影響層面比調查英特爾相對小。
外媒也引述兩名知情人士說法指出，陸方針對Google的調查，重點將集中在Android作業系統，以及對使用該系統的大陸手機製造商造成的損害。
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