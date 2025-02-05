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美去年貿易逆差急速擴大 業者搶在川普就任前進口大批貨物

經濟日報／ 編譯黃淑玲易起宇／綜合外電
美國貿易逆差在2024年底急速擴增，因為業者紛紛趕在新總統川普就任以前，大批進口貨物。路透
美國貿易逆差在2024年底急速擴增，因為業者紛紛趕在新總統川普就任以前，大批進口貨物。路透

美國貿易逆差在2024年底急速擴增，因為業者紛紛趕在新總統川普就任以前，大批進口貨物。商務部5日公布的數據顯示，美國去年12月貿易逆差比前一個月激增25%，達到984億美元，全年的貿易逆差大增至9,184億美元。相較之下，2023年美國的貿易逆差出現14年來最大降幅。

最新統計顯示，川普的第二個總統任期開始之前，美國從外國進口的貨品暴增，主要是各界早已預期，川普上任後將開徵關稅，成本將隨之提高。去年12月美國對墨西哥的貿易逆差稍微縮小，但對加拿大的逆差則擴大至2022年7月以來最高。加拿大的數據顯示，當月原油出口大增。

美國貿易收支 圖／經濟日報提供
美國貿易收支 圖／經濟日報提供

若以2024年全年來看，美國對墨西哥的貿易逆差（未經調整）倒是擴大到1,718億美元的歷史新高，對加拿大則縮小。對中國的貿易逆差擴大到2,954億美元。

另外，同日公布的「小非農」ADP就業報告顯示，美國1月民間企業增聘18.3萬名員工，比去年12月上修後的17.6萬人還多，也高於市場預期的15萬人，顯示儘管不確定性加劇，美國就業成長依然充滿韌性。

 這份報告再次重申美國就業市場仍以健全速度擴張。雖然職缺數下滑和薪資成長放緩暗示著擴張可能正在趨緩，但雇主仍在持續聘僱人力，裁員人數也持續低迷。

聯準會（Fed）官員正在密切追蹤勞動市場發展，以評估他們今年的降息幅度。去年夏季快速走高的失業率是決策官員去年決定整整降息1個百分點的關鍵動力。不過，自那之後，美國勞動市場已重新展現出強勁，Fed主席鮑爾上周也用「非常穩定」來形容勞動市場。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利4日表示，美國經濟狀況良好，對於川普政府推出的政策，聯準會（Fed）不必急於反應。同一天，Fed副主席傑佛森在賓州一場學院演講致詞時也說，「我不認為我們需要急著改變立場」。他表示，在充滿不確定的環境裡，Fed調整利率時，應謹慎行事。

傑佛森的看法與Fed其他同僚近期的談話一樣，相信在評估一個正演變的狀況時，Fed最佳策略是放慢行動。傑佛森說，目前他仍預期通膨會繼續下降，不過基於目前環境，「我的預測附帶了高度不確定性」。

戴利（Mary Daly）周二參與加州一個公共事務論壇主辦的小組討論會，她在會中說，「現在有很多不確定性」，不過「我們可以從容觀察現在發生什麼，無論是經濟或是政策上的變化」。

戴利認為，Fed做決策時，「不需要先發制人」。

川普政府上台後，針對關稅、移民、國內稅務、監管法令的種種新作為，如何影響美國經濟，不確定性非常大，戴利等聯準會官員們需要因應。

川普 關稅

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