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北京促平等對話 非單方加稅

經濟日報／ 記者賴錦宏潘維庭／綜合報導

美國總統川普改口稱不急著和中國大陸國家主席習近平對話，大陸外交部昨（5）日對此回應指，「現在需要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話」。

大陸外交部發言人林劍指出，「中方注意到了有關報導。兩國元首1月17日通話時，中方已經闡明原則立場，雙方也已就開展互利合作達成了原則共識」。林劍強調，「現在需要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話」。

此外，美國對大陸產品加徵10%關稅後，大陸針對煤炭、原油等美國產品祭出反制，亦就關鍵礦產實施出口管制，大陸中央廣播電視總台旗下「玉淵譚天」4日稱，在今後一段時間裡，大陸可能還會根據美方的進一步措施，「動態調整」相關反制措施。

玉淵譚天指出，美方此次「炒冷飯」，將芬太尼問題和毫不相干的關稅問題扯在一起，「手法之業餘、牽強，盡顯美方欲加其罪，何患無辭的霸權主義本性，中方對此當然堅決反對」。

香港經濟日報昨日發表社評指，川普發出貿易戰首砲，大陸立刻策略性反制，「既沒向霸凌示弱，也保留談判餘地」。文章認為，大陸向美國煤炭及液化天然氣等徵收15%關稅等行動，又調查谷歌的壟斷地位，反擊招數和官方態度均見克制，原因之一是部分關稅下周一才會生效，留下轉圜餘地。

川普 關稅

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