受美國關稅影響 香港貿發局調降出口成長預測調降至3.5%

受美國對中國加徵10%關稅影響，香港貿易發展局今天調降本地今年出口成長預測，由原先的4%調降至3.5%，並預計加徵關稅的涉及金額約為港幣150億元（約新台幣600億元）。

美國近日對進口中國商品加徵10%關稅，且適用於香港。

官方香港電台報導，貿發局研究總監范婉兒接受訪問時說，經香港出口到美國並以中國大陸為來源地的產品，占香港整體出口約3%，預計美方加徵10%關稅的涉及金額約為150億元。

但范婉兒強調，香港對美國市場倚賴程度低，對美國出口比重不像加拿大及墨西哥高達70%至80%，相信美方的限制性貿易措施對香港帶來的影響輕微。

不過，因應美方的新措施，貿發局仍把香港今年出口的成長預測，由原先的4%調降至3.5%。

范婉兒說，香港整體出口展望仍然樂觀，出口對本地經濟仍將有正面貢獻。

她舉例，2017至2023年間，香港對美國出口下跌10%，對歐盟出口也下跌了8%，期間香港整體出口卻增加了17%，主要是對東協及中東的出口大幅增加，抵銷了對美歐出口下跌的影響。

范婉兒認為，即使關稅導致中國商品價格上升，但中國商品的品質及價格競爭力仍較強勁，美國未必很容易找到替代品，因此不太擔心美國消費者的需求會因此消失，反而他們可能要承擔部分關稅帶來的高價格影響。