【重磅快評】美中貿易戰2.0恐轉向全面對抗 記得繫好安全帶

大年初七一過完春節，針對川普趕在人家還在過年就忙著宣布的加稅10%舉措，北京毫不含糊地公布了四項反制措施，中美貿易戰2.0自此像是一場早已預知的比賽，隆重拉開序幕。

這四項措施包括1、對美國進口煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；對美國進口原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。2、對鎢、碲、鉍、鉬、銦等物項實施出口管制。3、依據中國反壟斷法，對美國互聯網巨頭谷歌開展反壟斷法調查。4、將將美國PVH集團、因美納公司列入不可靠實體清單。

一些人抱著幻想，認為川普只是想耍耍威風，只要跟習近平通了話，討得一些便宜，大概率就可以放下關稅大棒，相安無事。但究其實，這可能只是風暴的開始。美中的根本矛盾，將讓這場無聲的戰爭一直僵持下去，直到有一方精疲力盡而被迫棄賽。

觀察1.0與2.0兩場貿易戰，它已呈現了截然不同的特徵與內涵，而這也將讓北京採取比上一次更為強硬而堅決的策略與立場。

首先，10%的關稅雖是無分稅項的普遍性加稅，但不會對中國整體貿易形成致命打擊。2018年美中貿易戰1.0的第一年，中國對美出口占總體出口比重達到約23%，但去年2024年已降至不到15%。而大陸經濟成長的動力已轉為主要以消費推動，不再高度仰賴出口，因此加個10%的關稅對中國整體GDP衝擊已大幅減輕。

北京這次選擇毫不猶豫地祭出反制措施，即反映了它對10%加稅的真實感受，也就是就算有一點疼，但亦無傷大雅。而迅速反制的姿態，卻清晰表明了中國無懼於往上升級的對抗意志。

其次，相較於8年前，中國的產業結構已經脫胎換骨，這讓中國不再只是挨打，反而有了傷害美國的能力。近一年來，已有多個權威智庫或媒體做出判定，中國製造2025計畫已經大抵完成，只有半導體製造領域還有一些短板。但中國大陸無論在汽車製造、航空航天、高端造船、核能設備、綠電、新材料、具身機器人到語言大模型等的人工智能，都已經威脅甚至超越美國。

第三，美國的經濟已被嚴重的負債拖累而外強中乾。川普第一任期剛開始時，美國的國債餘額僅20兆美元，但當時美國的經濟體質還算相對健康安全，如今他重新接手的美國，國債剛越過36兆更高不可攀的門檻；而美國受到俄烏戰爭等多重因素影響，通膨陰影始終未曾消散，再次開打貿易戰可能讓美國陷入可怕的滯脹而進入衰退甚至步入蕭條。

諸如前述的各種客觀條件與形勢的變遷，使得北京更加願意嘗試尖銳、針對性的反制措施與美國形成戰略相持，而不是尋求隱忍與妥協。因為北京不再認為自己應該被置於一個扈從性的角色，並將相應要求美國必須讓出西太平洋的戰略空間，由中國主宰。

而這將讓華盛頓感到不堪，從而在各廣闊的層面上與北京展開博弈，並且一向願意交易的川普可能因此被鷹派裹脅，對中國採取更加激烈的制裁措施，從而讓情勢上升到終局性的殊死對抗。

前述北京的一些反制項目看似留有餘地，但有一些是不可能取消的，特別是鎢、鉍、銦等稀有金屬。而川普也勢將在晶片或其他科技項目上進行報復性制裁。

在美中相互砍劈的過程中，全球經濟的不確定性將進一步加劇，並可能重創全球的投資信心。而這一期間，將因關稅壁壘升高而使美中脫鉤加速，造成更大幅度的全球供應鏈重組。

川普上台只是美中爭霸的另一回合的開始，川普腦中一開始可能只想到祭出關稅大棒，在貿易戰上與中國較量，但從習近平的反制上就可看出，一些措施早已超出貿易戰，甚至已在狙擊美國經濟的核心優勢領域。

最顯著的例子就是對谷歌的調查。谷歌是全球的移動互聯網使用介面的龍頭，而對谷歌發起攻擊，雖然有可能只是對TikTok在美應用的圍魏救趙，但無疑已吹響了對美國主宰的網路經濟的反攻號角。

美中貿易戰2.0不但形勢與結構與上一次1.0大不相同，跡象顯示它更將走向更為全面的對抗，其中很可能還涉及削弱美元霸權的金融戰爭。這一次恐將高潮迭起的衝擊中，每一個人都要繫好安全帶！