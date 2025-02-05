不斷更新！川普貿易戰2.0版一次看 下周二拭目以待

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
接下來，美中領導人能否在2月10日大陸報復性關稅生效前迅速達成協議，值得留意。歐新社
接下來，美中領導人能否在2月10日大陸報復性關稅生效前迅速達成協議，值得留意。歐新社

美國總統川普在上次和這次任內，都將關稅視為核心政策，不僅頻繁以此作為要脅手段，還拿來當做對付移民問題和芬太尼毒品的武器。

早在競選開始之前，川普曾揚言考慮對大陸商品加徵60%甚至更高的關稅，還計劃對所有其他進口商品普遍徵收10%至20%的關稅。而在他上任後幾天內，便簽署了三項行政命令，對美國三大貿易夥伴中國大陸、墨西哥和加拿大啟動關稅措施。

2月1日，他果真兌現了這些威脅，對加拿大和墨西哥進口商品課徵25%的關稅，並對大陸商品加徵10%的關稅。

以下是川普近一周揚言或正兌現的關稅手段，以及相關國家的回應：

1月31日──川普說，美國計劃「很快」對晶片、藥品、鋼鐵及鋁製品課徵關稅。

2月1日──川普簽署三項行政命令，對加拿大及墨西哥進口商品課徵25%的關稅，對大陸商品加徵10%的關稅。

2月2日——加拿大總理杜魯多宣布分階段對美國價值1,550億加幣（1,081億美元）的商品實施報復性關稅。

川普表示，英國「行為不當」，但目前將暫免於遭關稅懲罰。

2月3日──就在關稅生效前一天，川普同意對加拿大和墨西哥的關稅暫緩30天，但對大陸的關稅仍將於2月4日午後如期生效。

歐盟領導人警告，如果川普兌現對歐盟的關稅威脅，歐盟將進行反擊。

2月4日──美國對大陸關係正式生效後，中國隨即反制。大陸財政部宣布，將於2月10日（下周二）起對美國煤炭及液化天然氣課徵15%的關稅，對原油、農業設備及部分汽車課徵10%關稅，但規模僅140億美元，遠小於美方的措施（https://money.udn.com/money/story/5599/8527913?from=edn_search_result）。

川普原本表示，他將尋求和大陸達成協議。然而，川普4日下午在白宮橢圓辦公室對記者表示，他並不急於和習近平通話，雙方將等到「合適時機」再談。

川普 關稅

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