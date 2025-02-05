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美中貿易戰再升級？美國郵政：即日起停收中國大陸和香港入境包裹

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國郵政管理局4日晚間宣布暫時拒收來自中國和香港地區的包裹。法新社
美國郵政管理局4日晚間宣布暫時拒收來自中國和香港地區的包裹。法新社

美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，美國郵政管理局（ United States Postal Service ，簡稱USPS）4日晚間宣布，暫時停止接受來自中國和香港地區的包裹，直至另行通知；外界揣測與中美新一波關稅戰有關。

報導指出，這項新措施將自聲明後立即生效，不過信件和特定重量包裝Flat Rate包裹不受影響。

美國總統川普對中國商品加徵10%關稅，自台灣時間4日下午1時正式生效。中國政府也在同一時間發表實施一系列報復行動，包含對部分美國商品開徵10%至15%關稅。美中雙方的貿易戰也正式揭開序幕。

政治新聞網Axios報導，不過，目前尚不清楚此舉是否出於中國4日宣布的反制關稅措施。

彭博資訊報導，此前，川普取消了一項「最低限度」的免稅政策，即對價值低於800美元的小包裹免稅，這些包裹由與中國有關聯的電子商務公司使用，這是對來自中國和香港的商品徵收10% 關稅令的一部分。

而川普第一任內曾宣告要徹底改革美國的郵政業，此舉可能會削弱可靠的快遞服務，影響數十萬個政府工作崗位，並影響Temu 和Shein 等電子商務巨頭的運作方式。

白宮和USPS代表尚未回應Axios的評論請求。

川普 關稅

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