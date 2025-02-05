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美國郵政暫停接收來自大陸和香港的入境包裹

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
2月4日起暫停受理來自中國大陸和香港郵政單位入境的包裹。路透
2月4日起暫停受理來自中國大陸和香港郵政單位入境的包裹。路透

美國郵政（US Postal Service ）官網公告，將從2月4日起暫停受理來自中國大陸和香港郵政機構入境的國際包裹，恢復時間另行通知。

公告說，來自大陸和香港的信件不受影響。

美國總統川普之前已撤銷「小額免稅」政策。此政策原本免除了價值低於800美元的小包裹關稅，大陸相關電商公司也鑽此漏洞。這一調整也是川普針對來自大陸和香港的商品所發布的10%關稅命令的一環，此行政命令於華盛頓時間午夜剛過時已生效。

川普 關稅

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