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川普關稅戰遭中國報復後 取消原定與習近平的通話

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
華爾街日報4日下午報導，兩名美國官員表示，川普總統(右)和中國國家主席習近平今天不會通電話。(美聯社)
華爾街日報4日下午報導，兩名美國官員表示，川普總統(右)和中國國家主席習近平今天不會通電話。(美聯社)

美國總統川普原定4日與中國國家主席習近平的通話，在北京宣布對華府採取報復性關稅措施後取消。美中兩國在4日先後出招，導致通話破局。川普當晚表示，他並不急著跟習近平通話，4日宣布的關稅措施只是起手式（an opening salvo）：「如果我不能與中國達成協議，後續關稅會很高」。

川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）4日稍早宣稱，川習當天將針對關稅戰停火通話，討論是否取得與墨西哥和加拿大的相同後果（30天觀察期）。納瓦羅表示：「一切由總統說了算」。

但華爾街日報之後引述兩名美國官員指出，川習4日不會通話。

川普政府對中國進口產品加徵10%關稅的措施於4日生效，以施壓中國處理類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）流入美國的問題。

中國也反擊，10日起將對美國部分產品加徵10%至15%的關稅，同時將管制多種科技業關鍵原料出口，也正就美國科技巨擘谷歌（Google）展開反壟斷調查。

川普 關稅

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