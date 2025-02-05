觀察站／美中關稅戰 恐雷大雨小

沉寂數日，北京在美國對大陸商品加徵百分之十關稅的生效日出手「一攬子」反制措施。洋洋灑灑的反制組合拳「硬中帶軟」，最重要的是報復性加徵關稅預計從十日起實施，是要看一周內雙方能否談出共識，而落實「貿易戰無贏家」仍是北京最高原則。

大陸昨祭出反制歸納為五項，包括十日起對美部分進口商品加徵最高百分之十五關稅；對美科技巨擘谷歌展開反壟斷調查；即日起對部分稀有物項實施出口管制；將兩家美企列入不可靠實體清單；大陸商務部正式將美徵稅措施狀告世貿組織。

有論者形容北京連出五招回擊美國，但仔細檢視可發現，除了對美商品加徵關稅，其他措施都算溫和，幾乎不會產生立即效果，尤其對美加徵關稅預計從十日實施，還有一周緩衝期，而白宮發言人李維特表示，川普最快本周與習近平通話進行重大外交溝通，北京一攬子措施更像是川習通話談判前的喊價，意思是北京也有談判籌碼，如果能談、能避免貿易及關稅戰，才是最終目標。

大陸駐聯合國代表傅聰也表達類似意思，他提到大陸外長王毅本月主持聯合國安理會，兩周後將舉行安理會會議，是王毅和美國務卿魯比歐會面的好機會。現在北京談到魯比歐，已經不再提及他曾遭中國二度制裁，新的口徑是強調中美合作的必要性。既然有此必要，王毅和魯比歐的接觸，自然也就解套了。

從美國的角度，問題本質還是川普發起這波關稅戰的真正用意，從他原本對加拿大、墨西哥疾言厲色課徵百分之廿五關稅，到現在暫緩執行一個月，他的髮夾彎已經換到了加拿大同意斥資十三億加幣執行邊境計畫打擊芬太尼，墨西哥也做出了類似承諾。川普此前已對哥倫比亞使用相同手段，逼使哥國點頭接收自美遣返移民。

如此看來，川普舉起關稅大棒的真正目的並非為了收稅，而是要讓這些國家做出符合美國國家利益的舉措，以滿足他「讓美國再次偉大」的宏圖。這也可以解釋為何對中國加稅生效的第一天，白宮就釋出川習即將通話的訊息，因為通話、談判才是目的，川普要的是北京承諾落實打擊芬太尼及扭轉美中貿易失衡問題，這些問題單靠加稅並無法達成。

北京醞釀了幾天出手的反制措施，似乎也在向美國傳達「能談就談」意向，當然，談判前的姿態仍要做足，要讓人感覺出有「一攬子」的氣勢，但也隱含了轉圜的空間，不願美中重蹈川普第一任期貿易戰火四起的覆轍。

如果川習能談出雙方可接受的共識，川普可宣稱自己讓北京低頭，習近平也可避免在大陸經濟困頓之際又遭關稅打擊。美中各取所需，關稅戰恐雷大雨小收場。