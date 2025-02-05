台若捲關稅戰 美晶片恐漲價59%

產業趨勢媒體Verdict三日報導，美國總統川普若對台灣晶片徵收百分之一百關稅，恐嚴重衝擊全球半導體供應鏈，進一步致使仰賴台灣晶片製造的企業成本上升，美國晶片價格可能上漲百分之五十九。

華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾一月廿八日在基金會網站發文寫道，川普的想法是，如果將台灣半導體關稅提高到百分之一百，台灣半導體廠將轉移至美國避稅。

中央社引述Verdict報導指出，根據美國國際貿易委員會對美國半導體產業依賴程度的研究，美國進口的邏輯晶片百分之四十四點二來自台灣、記憶體晶片則有百分之廿四點四來自台灣，台灣半導體製造遭受任何形式衝擊，恐導致美國晶片價格上漲高達百分之五十九。

全球數據旗下趨勢平台首席分析師德哈希爾說，如果川普對台灣晶片徵收百分之一百關稅，本質上如同針對台積電徵收關稅，這勢必對美國消費者不利。

德哈希爾表示，蘋果公司高度依賴台積電，約貢獻台積電百分之廿五營收；人工智慧（AI）晶片大廠輝達則是台積電第二大客戶，貢獻台積電百分之十一營收。蘋果執行長庫克與川普關係密切，因此可能有一些幕後談判空間。

報導說，蘋果、博通、高通、英特爾和輝達等企業，約占全球專注設計的無廠半導體公司百分之六十五。若美國對台灣晶片提高關稅，將大幅增加企業成本，可能促使依賴台灣半導體的美國公司將業務遷往海外。此外，川普對台關稅計畫，可能讓台灣企業將業務轉移至馬來西亞或越南等地來避免關稅。

報導提到自二○二○年以來，台積電已宣布在美國亞利桑那州投資六百五十億美元興建三座半導體晶圓廠，為美國史上規模最大的外國直接投資計畫。無論最終美國對台灣晶片徵收關稅結果如何，若過去卅年的自由貿易模式走向終結，全球半導體供應鏈都受衝擊。