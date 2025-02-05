聽新聞
0:00 / 0:00

川普彎弓不射箭 一場交易藝術

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

美國總統川普矢言徵收數千億美元關稅來重塑全球經濟，將矛頭對準關係最親密的鄰國加拿大和墨西哥，卻在關稅上路前夕收手。到目前為止，川普的關稅戰像是一場「交易的藝術」而非重大興革，也讓外界質疑他是虛張聲勢的紙老虎。

川普三日擱置對加墨徵收關稅計畫，與前一周和哥倫比亞因移民問題對峙時雷同，儘管各國只是承諾在邊境安全和移民問題上做出適度調整，川普仍急轉彎收手。此舉可能進一步加深他「只彎弓不射箭」的名聲。在貿易問題上，他充其量只是放話，把關稅當成談判籌碼。

但川普及其盟友宣稱，川普的讓步證明手法管用，他隨時可能再度轉向，採取更極端舉措施壓，或真的徵收關稅以抵銷其部分國內施政計畫的成本。

目前的情勢仍然混沌不明。川普對中國大陸加徵百分之十關稅已生效，但預定本周稍晚與中國大陸國家主席習近平通話，顯示此事仍有轉圜。他還承諾將對歐盟和關鍵行業徵收關稅。

川普強調，暫停加墨關稅期限只有一個月，如果他不能遂其所願，就可能立即恢復徵稅。

川普對加墨的關稅即使虛晃一招，也已造成影響。他的放話極有可能成為現實，導致美國股市及遭川普點名國家的貨幣貶值，其中包括加元、墨西哥披索和歐元。

至於川普到底要什麼，連他自己也說不清。三日擱置加國關稅前，記者問川普，加拿大是否可以提供任何東西來避免關稅？川普說，「我不知道。我們與加拿大有很大的貿易赤字，就像我們與所有國家一樣。我希望看到加拿大成為我們第五十一州」。

川普 關稅

延伸閱讀

中國下周對美國加徵關稅 BBC：美中仍有時間避免貿易戰

內唐亞胡將會川普 以哈準備展開第2階段停火談判

川普瘦身聯邦政府 環保署1100位員工被告知恐立即解僱

六年前拉三星救援躲關稅 庫克這次怎說服川普？

相關新聞

川普、習近平 最快本周談關稅

美國對中國大陸加徵百分之十關稅在美東時間四日生效，大陸隨即宣布對部分美國商品加關稅。美國總統川普三日說，他的團隊可能在未...

關稅戰 將鼓勵各國自組貿易圈

美國總統川普宣布延後一個月對加拿大和墨西哥徵收關稅，但對大陸加徵關稅如期上路，還宣稱下一個瞄準歐盟。紐約時報分析，川普若...

美對陸開徵關稅首日美股回穩 台積電ADR反彈 英特爾挫

美國股市4日早盤狹幅震盪，華爾街試圖在歷經劇烈波動後站穩腳跟，標普500指數微漲0.1%左右，那斯達克約漲0.4%，台積...

台若捲關稅戰 美晶片恐漲價59%

產業趨勢媒體Verdict三日報導，美國總統川普若對台灣晶片徵收百分之一百關稅，恐嚴重衝擊全球半導體供應鏈，進一步致使仰...

川普彎弓不射箭 一場交易藝術

美國總統川普矢言徵收數千億美元關稅來重塑全球經濟，將矛頭對準關係最親密的鄰國加拿大和墨西哥，卻在關稅上路前夕收手。到目前...

觀察站／美中關稅戰 恐雷大雨小

沉寂數日，北京在美國對大陸商品加徵百分之十關稅的生效日出手「一攬子」反制措施。洋洋灑灑的反制組合拳「硬中帶軟」，最重要的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。