加、墨對高關稅讓步 承諾邊境阻芬太尼

美國總統川普三日與墨西哥和加拿大領袖通話後，宣布暫停課徵高關稅卅天，尋求與兩國達成協議的可能性；加、墨兩國也分別讓步，承諾投入資源，並派遣人員至邊境，防止芬太尼流入美國。

川普一日簽署行政命令，課徵加拿大和墨西哥商品百分之廿五關稅、加徵中國大陸百分之十關稅，以作為讓毒品流入美國的懲罰，預計四日生效。

川普三日分別與墨西哥總統薛恩鮑姆和加拿大總理杜魯多通話。薛恩鮑姆三日率先讓步，承諾將派遣一萬名墨西哥部隊至美墨邊境，防止芬太尼和非法移民進入美國。

美國總統川普與墨西哥領袖通話後宣布，對墨西哥加徵關稅延後卅天。圖為墨西哥總統薛恩鮑姆。（歐新社）

薛恩鮑姆表示，她和川普通話時，川普提到憂心美墨貿易逆差。薛恩鮑姆說：「我告訴他，事實上這並不是逆差。」薛恩鮑姆表示，川普隨後同意成立一個雙邊工作小組，負責制定因應安全、移民和貿易問題的行動計畫。

在通話最後，川普問薛恩鮑姆希望關稅延後多久實施，薛恩鮑姆回答，「那就永遠延後吧」，川普追問「到底是多久？」薛恩鮑姆說她最終回應川普：「那就延後一個月吧。我相信在這一個月內，我們可以取得成果。」

川普隨後表示，雙方同意以卅天為期，立即暫停四日生效的關稅；川普說，美墨雙方將協商，由美國國務卿魯比歐、財政部長貝森特和商務部長盧特尼克與墨西哥高層官員討論。川普說他期待與薛恩鮑姆一起參與這些協商，以期雙方達成協議。

川普三日下午再與杜魯多通話，並獲得加拿大讓步；杜魯多承諾實行十三億美元的邊境計畫，包括增援直升機、技術和人員至加美邊境、強化與美國合作，並增加資源阻止芬太尼流通。

杜魯多說，加拿大承諾派出近一萬名前線人員來保護邊境，同時將任命管理芬太尼的主管，並視毒販集團為恐怖分子。

杜魯多說，加拿大未來將全天候廿四小時監視邊境狀況，並與美國組織共同打擊勢力來對抗組織犯罪、芬太尼和洗錢行為。杜魯多也將簽署新的情報指示來對付組織犯罪和芬太尼，預計投入兩億美元。

川普說，他對這項初步結果表示滿意，並指對加國關稅措施將暫停卅天，以決定是否能與加國達成新經濟協議。

川普三日晚間簽署行政命令，宣布暫停對加墨課徵高關稅，但命令也指出，若非法移民和毒品越境情況持續惡化，加墨政府也未採取必要行動，將立即課徵關稅。