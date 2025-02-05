關稅戰 將鼓勵各國自組貿易圈

美國總統川普宣布延後一個月對加拿大和墨西哥徵收關稅，但對大陸加徵關稅如期上路，還宣稱下一個瞄準歐盟。紐約時報分析，川普若真的啟動貿易戰，恐將導致全球其他國家彼此往來，卻將美國排除在外，貿易出現最大轉變的區域將是亞洲。

報導指出，川普對美國貿易夥伴祭出關稅的同時，愈來愈多國家彼此簽署貿易協定，其中不乏美國長期盟友，美國關稅壁壘逐漸拉高，其他國家卻在調降。

過去兩個月，歐盟便新增三項貿易協議。二○二四年十二月，歐盟與南部非洲四國協議成立全球規模最大的貿易區，高達八億五千萬人的消費市場彼此聯結。

相隔兩周後，歐盟與瑞士簽約，今年一月則與墨西哥簽署加強貿易協定。歐盟與馬來西亞間針對自由貿易協定的磋商暫停十三年後，也於日前恢復。

紐約時報說，美國身為世界上規模最大、實力最強的經濟體，令人難以忽視，但其他國家可以避開美國。川普動輒威脅對美國盟友開徵關稅，等於鼓勵其他國家自行組成貿易圈，美國則被排除在外。

印尼本月成為二○○九年成立的「金磚國家」組織第十個會員，如今「金磚國家」範圍包括全球近半人口以及逾四成全球整體經濟輸出。

今年五月，有十個成員的東南亞國協將與六個中東國家組成的波斯灣合作理事會在馬來西亞開會，主辦單位已邀請中國大陸參加。大陸將更新與東協的自由貿易協定，東協與全球人口最多的印度也加深貿易與投資關係。

「皮特森國際經濟研究所」研究員齊克果說，世界經濟發展趨勢變成各國之間加強貿易關係，但把美國排除在外。他說，這股潮流或許不是眾人樂見的結果，但在美國拒絕開放貿易的氛圍下，卻是「退而求其次的選擇」。

報導指出，貿易出現最大轉變的地區將在亞洲，匯豐全球研究最新報告顯示，亞洲貿易近六成都是區域內貿易，全球發展速度最快的幾個貿易通道都在亞洲。二○二三年，大陸對東協出口量已超越美國，大陸與拉丁美洲的貿易同時飛快成長，尤其是巴西。