川普、習近平 最快本周談關稅

美國對中國大陸加徵百分之十關稅在美東時間四日生效，大陸隨即宣布對部分美國商品加關稅。美國總統川普三日說，他的團隊可能在未來廿四小時與大陸談判，若無法達成協議，關稅將「非常非常可觀」。

美對陸加10%關稅 似有轉圜餘地

川普四日起對加拿大與墨西哥輸美商品課百分之廿五關稅，對大陸輸美商品加百分之十關稅。但川普三日已宣布暫緩課徵加、墨關稅卅天，還稱要和北京對話，彭博資訊指出，這顯示美國對大陸的新關稅也有轉圜餘地。

路透報導，白宮新聞秘書李維特說，川普最快本周將與大陸國家主席習近平對話。這將是川普重返白宮後，川習舉行的首次已知通話。

李維特還向福斯新聞說，川習計畫討論每年導致數萬名美國人死亡的大陸非法芬太尼，「總統已向中國明確表示，我們不會容忍這種情況」，李維特並補充，川普第一任期實施的許多關稅現在仍在執行。

紐約時報報導，美國已經對許多大陸商品課徵百分之十或百分之廿五的關稅，如今美國每年進口逾四千億美元的大陸商品將新增百分之十關稅。川普三日形容這是「第一槍」。

大陸四日宣布報復行動，大陸國務院關稅稅則委員會表示，十日起對從美國進口的煤炭和液化天然氣加徵百分之十五關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵百分之十關稅。大陸也限制許多用於製造高科技產品的關鍵礦產出口，大陸商務部及海關總署宣布四日起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制。

陸指谷歌涉反壟斷法 立案調查

中國大陸四日宣布對部分美國進口商品加徵關稅；圖為四日在南京港的貨櫃空拍照片。（法新社）

大陸國家市場監管總局也說，將就美國科技巨擘谷歌（Google）涉嫌違反「反壟斷法」，依法對其展開立案調查。Google雖在大陸網路被擋，但此舉可能擾亂該公司與大陸企業的交易。

值得注意的是，大陸對美國的報復性關稅下周一才生效，似乎保留時間供雙方談判。英國研究機構凱投宏觀估計，大陸的額外關稅將適用於每年價值約兩百億美元進口商品，而四日生效的美國對陸關稅則將施加於價值四千五百億美元大陸商品。凱投宏觀分析師伊凡斯普瑞查德說，大陸的報復舉措相對溫和，可能經過斟酌，以向美方傳遞某種訊息。

至於加墨關稅，經密集協商，川普同意給予卅天寬限期；加墨政府都同意強化監管邊境和芬太尼。紐時認為，川普與加墨談成的協議，將美國從毀滅性的美加墨貿易戰拉回，但未來貿易衝突的威脅仍無法排除。