解析川普對台課稅100%效應 美國晶片可能漲價59%

美國總統川普祭出關稅措施，產業趨勢媒體Verdict指出，若川普對台灣晶片徵收100%關稅，恐嚴重衝擊全球半導體供應鏈，致使仰賴台灣晶片製造的企業成本上升，美國晶片價格可能上漲59%。

華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾1月28日在基金會網站發文寫道，川普的想法是，如果將台灣半導體的關稅提高到100%，台灣半導體廠將轉移至美國以避稅。

Verdict報導指出，根據美國國際貿易委員會對美國半導體產業依賴程度的研究，美國進口的邏輯晶片44.2%來自台灣，台灣半導體製造遭受任何形式衝擊恐導致美國晶片價格上漲高達59%。

全球數據旗下趨勢平台首席分析師德哈希爾示警，如果美國對台灣晶片徵收100%關稅，本質上如同針對台積電（2330）徵收關稅，這勢必帶來負面影響，包括對美國消費者不利影響。

蘋果、博通、高通、英特爾和輝達等企業，約占全球無廠半導體公司的65%。若美國對台灣晶片提高關稅，將大增加企業成本，甚至可能促使依賴台灣半導體的美國公司將業務遷往海外。

此外，川普對台關稅計劃可能造成另一項反效果，即台灣企業可能透過將業務轉移至馬來西亞或越南等地避稅，這些國家正逐漸成為半導體生產的替代基地。

報導提到，自2020年以來，台積電已宣布在美國亞利桑那州投資650億美元，興建三座半導體晶圓廠，為美國史上規模最大的外國直接投資（FDI）。

研究機構Signum Intel創辦人暨執行長歐姆指出，雖然台積電正在美國擴大晶片製造產能，但美國仍沒有可以替代台積電的現成方案。

報導認為，川普已揮下關稅大刀，此舉增加對台灣半導體課徵100%關稅的可能性，但這項原本意在促進半導體製造回流美國的措施，恐將引發跨國貿易戰、推高企業成本。