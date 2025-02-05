美暫緩對加墨開徵25%關稅 各國快速行動怕被波及

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

美國雖暫緩對加墨開徵25%關稅，但也暗示會對其他國家祭出類似措施。各國為免被波及，各有因應之道。歐盟執委會主席范德萊恩表示，歐盟將準備與美國進行艱難談判，以維護自身利益；印度和泰國等亞洲國家已迅速做出一系列讓步，調整貿易政策；馬來西亞將主動和中、俄等其他國家建立貿易關係，不坐以待斃。

路透報導，范德賴恩4日在演說中表示，「我們現在的首要任務，是處理雙方利益交匯的諸多領域，從關鍵供應鏈到新興技術都是如此」；「我們將以開放和務實態度達成此一目標，但我們同樣要明確表示，將始終保護自己權利，無論何時何地都是如此」。

印度總理莫迪近幾周已就川普議程核心問題，向白宮做出讓步，例如1日大幅調整關稅制度，包含全面降低從紡織品到摩托車的進口關稅，先前還承諾接收成千上萬非法移民，並繼續把美元當作貿易貨幣。

泰國總理的副秘書長蓬薩倫表示，將進口更多美國乙烷和農產品，以防川普以貿易戰要脅，損害該國出口導向型的經濟。

新加坡外長維文另表示，他不認為星國會成為美國關稅打擊的對象， 因為美國「與我們的貿易是有順差的」。

大馬總理安華告訴議會，就算是川普已把對加墨關稅暫緩一個月，仍會帶來不確定性，馬來西亞不能倉促對抗美國關稅政策，「我們必須積極採取行動，努力開發更多貿易夥伴」。

川普 關稅

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