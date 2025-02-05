川普關稅計畫將帶來通膨風險 專家：Fed 恐一年半不降息

美國聯準會（Fed）三名官員3日警告，川普政府的關稅計畫將帶來通膨風險，主要是物價前景不確定將導致Fed放慢降息步調。專家表示，如果加拿大和墨西哥最終仍無法逃過美國關稅，未來一年半Fed可能都不會降息。

加拿大和墨西哥同意加強打擊毒品走私後，已獲30天豁免期，但美國對中國大陸祭出的關稅如期在4日生效，川普也已暗示還會對其他貿易夥伴祭出關稅。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林絲3日接受CNBC訪問時表示，全面性關稅其實不只會推升最終財價格，一些中間財價格也會上漲。柯林絲認為，由於大型關稅政策如何影響經濟的現代案例很少，Fed難以精確推估關稅影響多大，以及時間會持續多久，Fed甚至可能忽略關稅推升通膨的一次性影響。

Fed官員看加徵關稅的影響 圖／經濟日報提供

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比同日在廣播節目Marketplace上表示，基於前景模糊不清，Fed需要放慢降息速度。

古斯比直到上周都還主張，未來一年利率需要大幅下降，但這次未重申這種看法。

另一方面，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克警告，他的企業聯絡人正計劃轉嫁關稅帶來的額外成本。波斯提克說：「通膨最終會不會大幅升溫，取決於情勢怎麼走，Fed或許能無視物價上漲，但也可能無法。」

在去年整整降息1個百分點後，Fed上周維持政策利率不變，強調經濟展望充滿不確定性。凱投宏觀（Capital Economics）首席北美經濟學家亞許沃斯表示，如果美國最終仍對加拿大、墨西哥和中國大陸商品全面開徵關稅，且關稅持續原封不動，未來12至18個月Fed將沒有繼續降息的機會。

金融市場方面，瑞銀集團（UBS）執行長安思傑4日警告，市場或許未完全反映川普關稅可能促使央行改弦易轍的風險。安思傑說：「我能感受到關稅帶來的通膨壓力，通膨壓力浮現代表央行需要停止寬鬆貨幣，政策甚至可能180度大轉彎。」