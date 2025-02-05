川普幕僚出招 48小時逆轉 淡化貿易躁進舉動

川普向來以無法預測著稱，但他的關稅政策在48小時內出現大轉彎，仍令全球金融市場和企業高層震驚。美國和加拿大、墨西哥如何談成暫緩課徵關稅，也讓各界好奇。

道瓊社指出，川普所做所為無非是向企業領袖和外國官員表明，他不惜以製造重大經濟動盪為代價，甚至不惜面臨物價上漲困境，來展現他對不公平貿易行為、芬太尼走私及非法入境等問題的立場。

其實，川普的幕僚早在關稅生效前一天就試圖淡化貿易行動的躁進。國家經濟委員會主任哈塞特說：「這是一場毒品戰爭，而非貿易戰。」他也說，媒體和加拿大政府對關稅命令解讀存在誤差。

墨西哥總統薛恩鮑姆3日表示，在她和川普通話中，川普提到他對美墨之間貿易逆差的長期隱憂，「我告訴他，事實上這並不是逆差」。