加拿大、墨西哥同意防止芬太尼銷美 課徵關稅暫緩30天

美國總統川普對加拿大及墨西哥課徵25%關稅政策，原定4日生效，突然喊停，暫緩實施至少30天，讓北美得以避免一觸即發的貿易戰。白宮同意暫緩實施，是因為加墨兩國領導人同意採取措施，防止鴉片類藥物芬太尼銷往美國。

加國總理杜魯多3日在社群平台X發文說：「我剛與川普總統進行不錯的電話通話。

加拿大正在實施我們的13億美元邊境計畫——用新的直升機、技術和人員鞏固邊境，加強與美國合作夥伴的協調，增加資源阻止芬太尼流動，近萬名前線人員正在並會致力保護邊境。」

他還寫道，加拿大承諾將「任命一位芬太尼沙皇」，並啟動一支美加聯合打擊部隊，掃蕩組織犯罪、芬太尼和洗錢活動。他還新簽署一項針對組織犯罪和芬太尼的情報指令，將撥款2億美元支持該令。

川普暫緩對加墨徵關稅 圖／經濟日報提供

稍早之前，川普在Truth Social發文表示，「美國和墨西哥「同意立即暫停預期的關稅一個月，在此期間進行由國務卿魯比歐、財長貝森特、商務部長盧特尼克，以及墨西哥高層代表領導的談判」。

這暫時中止周末川普宣布關稅計畫以來的戲劇性事件。

墨西哥總統薛恩鮑姆的X發文確認了暫停加徵關稅。她表示，墨西哥將調派萬名士兵到邊境防止毒品走私，她的政府將與美國談判安全與貿易議題。

美國政府內部對關稅政策出現分歧。貝森特在內的經濟顧問對此輕描淡寫，貝森特將川普的關稅策略形容為「以升級來降級」，暗示關稅是為美國爭取更好談判結果的工具。

道瓊社指出，美國與加墨僵局迅速緩和，表明關稅只是一種談判策略的觀點是正確的。Stifel華盛頓首席政策策略師加德納4日在給客戶的報告指出：「川普競選政見包括關稅，但也以降低消費者物價為出發點。」川普僅對加拿大石油徵收10%的關稅，對整體商品徵收25%關稅，顯示他對經濟很敏感。

川普政府已經知道市場對關稅的反應。這可能讓一位經常吹捧其任內股市表現的總統不致於一意孤行。

川普寫道，「我對這個初步結果非常滿意，周六宣布的關稅將暫停30天，看看能否與加拿大構建最終的經濟協議。人人公平！」