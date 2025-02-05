關稅大戰！陸五招反制美方措施 川習最快本周通話

美國對中國大陸加徵10％關稅在美東時間4日生效，大陸隨即宣布祭出五招反制措施。白宮發言人表示，美國總統川普計劃最快本周跟中國大陸國家主席習近平通話。

彭博資訊說，川普已暫緩對加、墨加徵關稅30天，現在又放話要和北京對話，顯示美國對中國商品加徵10%關稅轉圜有望。

在白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）向媒體透露川普有意與習近平通話之前，川普便已對記者表示，他的行政團隊「可能就在未來的24小時內，與中國展開談判」，他還強調：「如果我們不能與中國達成協議，那麼關稅將非常、非常可觀。」

美加徵關稅生效 陸祭五招回擊 圖／經濟日報提供

川普在與墨西哥總統、加拿大總理分別通話後，同意延後實施對兩國加徵25%關稅，換取加、墨兩國加強管制邊界的移民與藥物走私。現在外界焦點轉向中國大陸。

美國對中國商品加徵10％關稅4日生效後，中方昨天立即祭出五招反擊，涵蓋對美國部分進口商品加徵10%-15%關稅、立案調查Google涉違反壟斷法、出口管制、法律訴訟及企業制裁等多個領域。大陸對美國的報復性關稅下周一才生效，似乎保留雙方談判時間。

首先，大陸國務院關稅稅則委員會宣布，自2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。包括對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車及皮卡加徵10%關稅。其次，大陸商務部聯合海關總署發布公告，對鎢、碲、鉍、鉬、銦等五類稀有金屬及相關技術實施出口管制。

第三，大陸商務部將美國PVH集團（旗下擁有Calvin Klein等品牌）和因美納公司（Illumina）列入「不可靠實體清單」。 第四，中國已正式向WTO提起訴訟，指控美國加徵關稅的行為嚴重違反世貿規則，破壞多邊貿易體制。

最後是公告，Google涉嫌違反「中華人民共和國反壟斷法」，市場監管總局依法對Google立案調查。