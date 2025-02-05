小額包裹要稅 衝擊大陸跨境電商

美國總統川普近日簽署行政令，來自大陸的進口商品將不再適用小額包裹「最低限度」免稅政策，此舉預計將對Temu和Shein等大陸跨境電商平台產生衝擊，削弱其全球競爭力。

Temu曾否認其增長是依賴「最低限度」條款；Shein稱進口符合規定是「首要任務」，支持美國對「最低限度」條款改革努力。

綜合第一財經和財新網報導，美國「最低限度」關稅豁免條款自1930年代就已存在，原本的目的是為了減輕美國政府在加工進口產品方面的負擔。2016年，美國國會在將小額免稅的最低額度從200美元提高至800美元，助推Shein和Temu等大陸電商平台在美國發展迅速。

據美國海關和邊境保衛局數據，過去十年中，最低限度關稅豁免貨物數量呈指數增長，2023財年的貨物數超過十億件，2024財年攀升至超過13.6億件。美國相關調查單位過去均指出，Temu和Shein利用最低限度條款，向美國出口貨物，避免了關稅和海關檢查。

針對這次的調整，大陸電商平台Temu、Shein和AliExpress等目前都尚未做出公開回應。

熟悉大陸跨境電商平台人士表示，即使增加10%-20%的關稅，Temu和Shein仍會保有其價格優勢；但也有商家認為，此政策無疑會增加成本，包括關稅、物流、報關等。而Temu從去年起就已經開始吸引在美國倉庫有庫存的大陸賣家入駐其網站，以便將包裹從美國當地運送給美國購物者；Shein則是在美國開設配送中心和供應鏈中心。