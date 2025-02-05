小額包裹要稅 衝擊大陸跨境電商

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國總統川普近日簽署行政令，來自大陸的進口商品將不再適用小額包裹「最低限度」免稅政策，此舉預計將對Temu和Shein等大陸跨境電商平台產生衝擊，削弱其全球競爭力。

Temu曾否認其增長是依賴「最低限度」條款；Shein稱進口符合規定是「首要任務」，支持美國對「最低限度」條款改革努力。

綜合第一財經和財新網報導，美國「最低限度」關稅豁免條款自1930年代就已存在，原本的目的是為了減輕美國政府在加工進口產品方面的負擔。2016年，美國國會在將小額免稅的最低額度從200美元提高至800美元，助推Shein和Temu等大陸電商平台在美國發展迅速。

據美國海關和邊境保衛局數據，過去十年中，最低限度關稅豁免貨物數量呈指數增長，2023財年的貨物數超過十億件，2024財年攀升至超過13.6億件。美國相關調查單位過去均指出，Temu和Shein利用最低限度條款，向美國出口貨物，避免了關稅和海關檢查。

針對這次的調整，大陸電商平台Temu、Shein和AliExpress等目前都尚未做出公開回應。

熟悉大陸跨境電商平台人士表示，即使增加10%-20%的關稅，Temu和Shein仍會保有其價格優勢；但也有商家認為，此政策無疑會增加成本，包括關稅、物流、報關等。而Temu從去年起就已經開始吸引在美國倉庫有庫存的大陸賣家入駐其網站，以便將包裹從美國當地運送給美國購物者；Shein則是在美國開設配送中心和供應鏈中心。

川普 關稅

延伸閱讀

桑默斯解析川普2.0貿易戰有多蠢 克魯曼疑關稅「重加輕中」有內情

德國Ifo研究所：中國比加拿大、墨西哥更承受得住關稅

削弱競爭力！美國取消「小額豁免」條款 恐衝擊Shein、Temu等電商

六年前拉三星救援躲關稅 庫克這次怎說服川普？

相關新聞

川普、習近平 最快本周談關稅

美國對中國大陸加徵百分之十關稅在美東時間四日生效，大陸隨即宣布對部分美國商品加關稅。美國總統川普三日說，他的團隊可能在未...

川普關稅計畫將帶來通膨風險 專家：Fed 恐一年半不降息

美國聯準會（Fed）三名官員3日警告，川普政府的關稅計畫將帶來通膨風險，主要是物價前景不確定將導致Fed放慢降息步調。專...

關稅戰 將鼓勵各國自組貿易圈

美國總統川普宣布延後一個月對加拿大和墨西哥徵收關稅，但對大陸加徵關稅如期上路，還宣稱下一個瞄準歐盟。紐約時報分析，川普若...

川普幕僚出招 48小時逆轉 淡化貿易躁進舉動

川普向來以無法預測著稱，但他的關稅政策在48小時內出現大轉彎，仍令全球金融市場和企業高層震驚。美國和加拿大、墨西哥如何談...

台若捲關稅戰 美晶片恐漲價59%

產業趨勢媒體Verdict三日報導，美國總統川普若對台灣晶片徵收百分之一百關稅，恐嚴重衝擊全球半導體供應鏈，進一步致使仰...

川普彎弓不射箭 一場交易藝術

美國總統川普矢言徵收數千億美元關稅來重塑全球經濟，將矛頭對準關係最親密的鄰國加拿大和墨西哥，卻在關稅上路前夕收手。到目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。