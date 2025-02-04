快訊

小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了

DeepSeek掀熱潮 公司急發布徵才！「這職位」年薪最高近7百萬

具俊曄、大S媒人是她！徐懷鈺多年前幫牽線 沉默一天崩潰發聲

川普關稅大棒驚動全球！印度跪了只求安撫白宮 泰擬急買美貨降貿易順差

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國雖暫緩對加墨開徵25%關稅，政策大轉彎，但仍對全球市場掀起波瀾。歐新社
美國雖暫緩對加墨開徵25%關稅，政策大轉彎，但仍對全球市場掀起波瀾。歐新社

美國雖暫緩對加墨開徵25%關稅，政策大轉彎，但仍對全球市場掀起波瀾。印度已迅速做出一系列讓步，以安撫川普政府，努力避免貿易戰爆發；馬來西亞將主動和中、俄、巴西等其他國家建立貿易關係，不坐以待斃；泰國則考慮進口更多美國商品來降低貿易順差。

印度總理莫迪已用幾周的時間，就川普議程的核心問題，向白宮做出讓步，初步展現新德里當局應對川普的方式。莫迪政府1日首次大幅調整關稅制度，包含全面降低從紡織品到摩托車的進口關稅，先前還承諾接收成千上萬來自美國的非法移民，並繼續把美元當作貿易貨幣。

一名要求匿名的白宮官員日前表示，莫迪已受邀到白宮與川普會面。川普上周也說，他已和莫迪通電話，美國與印度關係極佳，預計這位印度總理將在本月造訪白宮；莫迪將因此成為川普上任後首批訪問華府的外國領導人。

在川普沒有對印度發出任何具體威脅的情況下，印度卻迅速採取這些行動，凸顯在川普展開第二任期之際，印度想以更息事寧人的態度因應。一名印度官員透露，他們渴望加深美印兩國之間不斷深化的貿易、國防和技術共享關係，並在外國製造商離開中國大陸後、強化印度的地位。因此，和川普維持友好的關係，對印度來說利大於弊。

大馬總理安華則告訴該國議會，若美國祭出的關稅，將對大馬造成負面衝擊，就算是現在川普把對加墨的關稅暫緩一個月，仍會帶來不確定性。因此他認為，在許多地緣政治不確定性仍揮不不去下，馬來西亞不能倉促對抗美國的關稅政策，「我們必須積極採取行動，努力開發更多貿易夥伴」。

泰國總理的副秘書長蓬薩倫表示，將進口更多美國乙烷和農產品，以防川普以貿易戰要脅，損害該國出口導向型的經濟。當局已要求泰國石化公司增加美國乙烷的購買量，至少增加100萬噸；當前市價約為2億美元。他說：「我們正在努力，並希望和美國談判時利用這一點。」「美國對泰國的龐大貿易逆差，可能會被拿到談判桌，但他們在東南亞也需要一個盟友。」2024年美國對泰國的貿易逆差約為354億美元。

新加坡外長維文另表示，他不認為星國會成為美國關稅打擊的對象，即便川普展現他會針對墨加等彼此友好的國家也是如此。維文4日在國會接受提問時說，「我大膽地說，我不認為美國會把我們放在直接祭出關稅的名單上」，因為美國「在與我們的貿易方面是有順差的」。

川普 關稅

延伸閱讀

川普徵關稅 工總：若台增加進口美天然氣可互蒙其利

川普退出世衛組織 秘書長譚德塞：盼美國三思

厄瓜多對墨西哥商品開徵27%關稅 迎合川普政策

川普新關稅生效中國大陸回擊 兩大經濟體貿易戰升溫

相關新聞

川普關稅大棒驚動全球！印度跪了只求安撫白宮 泰擬急買美貨降貿易順差

美國雖暫緩對加墨開徵25%關稅，政策大轉彎，但仍對全球市場掀起波瀾。印度已迅速做出一系列讓步，以安撫川普政府，努力避免貿...

大陸對美反制關稅10日才實施 學者：北京效法川普劇本

中國大陸4日宣布對部分美國進口商品加徵關稅，預訂10日實施。半島電視台報導，新加坡國立大學南亞研究所資深研究員帕里特（A...

Fed官員警告關稅風險 專家：若走到這步「一年半內恐不降息」

美國聯準會（Fed）三名官員3日警告，川普政府的貿易關稅計畫將帶來通膨風險。一名官員認為物價前景充滿不確定性將導致Fed...

馬來西亞首相：關稅戰不選邊 大馬已做好因應準備

馬來西亞首相安華今天強調，大馬政策是秉持東協的中心性原則，和所有國家建立合作網絡，也會在美國與競爭對手中國以及墨西哥和加...

美取消陸「小額包裹豁免」 將衝擊Temu、Shein等電商

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施今天生效，同時取消了價值低於800美元的「小額豁免」條款，此舉將對依賴小額包裹取得迅...

厄瓜多對墨西哥商品開徵27%關稅 迎合川普政策

厄瓜多總統諾波亞今天宣布，厄瓜多政府將對墨西哥商品開徵27%的關稅，以讓厄瓜多企業獲得公平待遇，此舉與美國總統川普對墨西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。