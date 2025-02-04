德國Ifo研究所：中國比加拿大、墨西哥更承受得住關稅

（德國之聲中文網）德國慕尼黑Ifo研究所預測，中國將比美國的鄰國加拿大、墨西哥更好地承受住與美國的貿易戰。

Ifo周二（2月4日）表示，預計中國的出口將僅下降3.8%，而加拿大可能下降28%，墨西哥可能下降35%。Ifo專家弗拉赫（Lisandra Flach）表示: 「中國能更容易地轉移與美國的貿易，加拿大和墨西哥則因其地理位置明顯更強地與美國捆綁在一起。」

不過，中國因其產能過剩，也在世界許多國家出口受阻。對此，弗拉赫向德國之聲回應說：「要改變消費品的貿易伙伴可能更困難一些，因為會遇到更大的阻力。但是，鑑於中國有一個強大的貿易伙伴網絡，特別是中間產品，可在其它國家用於生產，會比較容易找到接手的下家。對於加拿大和墨西哥來說，在貿易上嚴重依賴於美國，情況則不同。」

周二，美國總統特朗普對中國產品加徵10%關稅生效後數分鐘，北京便推出反制措施。反制措施將自2月10日起生效。其主要針對來自美國的能源出口：煤炭和液態天然氣徵收15%的關稅，原油徵收10%的關稅。此外，農業機械和一些汽車車型也將徵收10%的關稅。

德國或略有受益

Ifo估計，美國自身也將承受貿易戰的後果，該國出口可能下降22%。而德國則可能會從中略有受益——出口略增0.5%，前提是美國不對歐盟徵收關稅。

Ifo認為，對德國出口的影響是雙重的：一方面，美國對加、墨徵收關稅，會導致加、墨對德國產品的需求下降。另一方面，德國產品則可能會在美國搶佔原本屬於加拿大、墨西哥或中國的市場。

Ifo研究所估計，中期來看，加拿大工業產值可能下降14%，墨西哥下降13%，而中國不到1%。

（據路透社）

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