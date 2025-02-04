義大利：願當美歐橋梁避免關稅戰 已備多項因應措施

美國對中國加徵關稅，全球嚴防成為下波箭靶。義大利表示將致力擔任美歐橋梁，避免美國對義國加稅，同時義國已擬定多項因應措施，包括與美協商談判、探索海外替代市場，及降低生產成本抵銷關稅上漲等。

美國總統川普宣布對中國商品課徵10%關稅，中國也宣布從10日起對美國部分進口商品加徵10%至15%關稅，全球貿易戰一觸即發。歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）3日表示，如果美國和歐洲挑起貿易戰，「那麼在一旁笑的就是中國」。

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）接受義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）專訪指出，義大利將致力當美國與歐洲的橋梁，避免一場互相損害的貿易戰，但若川普執意採取加徵關稅行動，「我們不會措手不及。」

塔加尼表示，義大利並非坐以待斃，義大利已與美國建立良好關係，「義大利是美國在歐洲最好的大使」。

他強調，美歐貿易戰是雙輸，因世上沒有任何其他經濟體像美歐如此一體化，歐洲企業在美雇用350萬美國人，另有100萬個美國就業機會直接與對歐貿易相關；美國海外資產2/3在歐洲，歐洲50%以上液化天然氣由美供應，歐盟與美國貿易額達1.5兆歐元，占全球貿易額30%，美歐雙方關係是利害與共。

塔加尼認為應與川普協商，美國3日同意暫緩對墨西哥徵稅，顯示川普「願意談判」，美國和全球貿易都需靠流通維繫，商業最不需要的就是原料或關稅屏障；川普盼減少通貨膨脹，但若商品進口關稅增加，勢必會轉嫁到銷售價格，造成物價上漲，

塔加尼說，義大利有些商品對美出口排名第2，僅次於中國，因此若面臨美國加徵關稅，這些產業必須尋求海外替代市場，政府已與相關企業公開討論，將拓展墨西哥、印度、印尼、越南、中東、遠東、非洲市場，相關商業計劃已經進入後期階段。

對於是否將限縮對美貿易作為回應，塔加尼表示絕對不會，歐美需要合作，彼此應互相採購更多，歐美在國防已有深厚合作基礎，歐洲應加強致力共同防禦。

川普曾呼籲，北約歐洲成員國應把國防開支提高至國內生產毛額（GDP）的5%。塔加尼表示，「我們願意達到2%，但當然達不到5%」，義大利還要執行許多國際維和任務，他認為此問題未來也許可透過發行歐洲債券，或運用其他歐盟基金來解決。

塔加尼說，義大利早就在討論降低生產成本來增加競爭力，如果歐盟真的面臨美國加徵關稅，必須制定減少官僚主義、能源成本的產業政策，以抵銷關稅上漲的衝擊。

塔加尼表示，要避免裁員失業潮，歐盟需要比現行氣候變遷規範「約束力更小」的規則，還要減少官僚主義，每制定1條新規定，就該消除2條舊規定，歐洲央行也必須做出相應的改革。