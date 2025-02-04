美取消陸「小額包裹豁免」 將衝擊Temu、Shein等電商

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施今天生效，同時取消了價值低於800美元的「小額豁免」條款，此舉將對依賴小額包裹取得迅速發展的廉價中國電商平台Temu和Shein等產生影響。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施今天生效，其中一項關鍵措施是取消長期以來存在的「小額豁免」（de minimis exemption）條款。根據規定，價值800美元以下的商品輸入美國可免徵關稅或特定稅項。

第一財經3日報導，該條款助推了Shein和Temu等電商公司在美發展迅速，這些平台每天向美國運送數百萬個小包裹；而美國取消中國包裹小額豁免，預計將對Temu和Shein等平價電商銷售產生影響，並削弱中國電商的全球競爭力。

據美國海關與邊境保護局（CBP）數據，過去10年中適用「小額豁免」進入美國的貨物數量增幅超過600%，從2015財年的每年約1.39億件增加到2023財年的年逾10億件。在2024財年，「小額豁免」貨物數量再次上升至超過13.6億件。

報導指出，Temu、Shein以及AliExpress等美國網站提供了大量的低價服裝、家居用品以及電子產品等，例如15美元的智慧手錶以及3美元的運動鞋，其中Temu和AliExpress背後分別是中國電商巨頭拼多多以及阿里巴巴。

中國低價電商平台的崛起也對美國電商巨頭亞馬遜形成衝擊，亞馬遜也於去年推出低價電商平台Haul，允許第三方賣家直接從中國向消費者運送商品，平台上的商品價格都在20美元以下。

為應對「小額豁免」條款逐漸收緊，Temu和Shein去年起就開始尋求其他戰略。例如Temu吸引在美國有倉庫與庫存的中國賣家入駐，Shein則在美國開設了配送中心和供應鏈中心。