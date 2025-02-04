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厄瓜多對墨西哥商品開徵27%關稅 迎合川普政策

中央社／ 基多3日綜合外電報導
圖為美國加州洛杉磯港貨櫃碼頭。 法新社
圖為美國加州洛杉磯港貨櫃碼頭。 法新社

厄瓜多總統諾波亞今天宣布，厄瓜多政府將對墨西哥商品開徵27%的關稅，以讓厄瓜多企業獲得公平待遇，此舉與美國總統川普對墨西哥宣布但隨後暫停的貿易壁壘相呼應。

綜合路透社與美聯社報導，諾波亞（Daniel Noboa）在社群平台X的一篇貼文中表示，他贊成與其他國家進行更多的貨物交流，包括與墨西哥達成有可能的自由貿易協定，「但不允許濫用行為的存在」。諾波亞補充說，在達成這樣的協議前，仍將適用27%的關稅。

保守派的諾波亞也可能在尋求迎合華府，美國川普政府1日表示將對墨西哥加徵25%的關稅。

川普與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天宣布，將從現在開始暫緩開徵關稅，以讓雙方有更多時間協商。川普要求墨西哥採取更多措施打擊非法移民與芬太尼（fentanyl）跨境走私。

厄瓜多定於9日舉行第一輪大選，諾波亞將尋求連任。諾波亞上月從連任競選活動中抽身，前往華府出席川普的就職典禮，他稱川普的勝選是拉丁美洲的勝利。

諾波亞去年下令突襲墨西哥大使館逮捕前厄瓜多副總統後，此一南美洲國家與墨西哥斷絕了外交關係。

負責貿易政策的墨西哥經濟部，並未就此報導立即回應置評請求。

厄瓜多 川普 關稅

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