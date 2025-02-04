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川普新關稅生效中國大陸回擊 兩大經濟體貿易戰升溫

中央社／ 華盛頓／北京4日綜合外電報導

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施今天生效。中國也宣布，10日起對美國部分產品加徵10%至15%的關稅。世界兩大經濟體之間新一波貿易戰正在升溫。

路透社報導，美國總統川普昨天在最後一刻宣布暫緩30天實施對墨西哥與加拿大課徵25%的關稅，以換取加墨兩國在邊境和犯罪執法上讓步。

但中國未獲類似寬限期，新關稅於美東時間今天凌晨0時1分（台灣時間下午1時1分）生效。

白宮發言人說，川普要等到本週稍晚才會與中國國家主席習近平談話。

2018年，川普在第一次執政期間，以巨額貿易逆差為由，向中國發起兩年的激烈貿易戰，針對價值數千億美元的商品課徵關稅，導致全球供應鏈混亂，並損及全球經濟。

中國為了終結這場貿易戰，於2020年同意每年對美額外採購2000億美元商品，但因爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而未兌現承諾。根據上月公布的中國海關數據，雙邊全年貿易逆差已擴大為3610億美元。

川普警告，若中國不阻止類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）流入美國，他可能會進一步調高關稅。

他昨天說：「希望中國停止把芬太尼送過來，如果他們不這麼做，關稅會繼續大幅調高。」

中國曾表示，芬太尼是美國的問題，將向世界貿易組織（WTO）提出申訴，並採取其他反制措施，但也歡迎談判。

川普 關稅

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