美正式對中加關稅 陸商務部：已向WTO提訴訟

中央社／ 台北4日電
美國對中國大陸進口產品加徵10%關稅措施於美東時間今天凌晨0時1分（台灣時間下午1時1分）生效。大陸商務部今天表示，中方為捍衛自身合法權益，已將美加稅措施訴至世界貿易組織（WTO）爭端解決機制。圖／美聯社
美國對中國大陸進口產品加徵10%關稅措施於美東時間今天凌晨0時1分（台灣時間下午1時1分）生效。大陸商務部今天表示，中方為捍衛自身合法權益，已將美加稅措施訴至世界貿易組織（WTO）爭端解決機制。圖／美聯社

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施於美東時間今天凌晨0時1分（台灣時間下午1時1分）生效。中國商務部今天表示，中方為捍衛自身合法權益，已將美加稅措施訴至世界貿易組織（WTO）爭端解決機制。

中國商務部網站4日發布「商務部新聞發言人就中方在世貿組織起訴美加徵關稅措施答記者問」。

該名發言人表示，美方1日宣布對中國有關產品加徵10%關稅，中方為捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織（WTO）爭端解決機制。

該名發言人指出，美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法。美方做法嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大世貿成員的強烈譴責。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。

該發言人表示，中方願與其他世貿成員一道，共同應對單邊主義和貿易保護主義對多邊貿易體制的挑戰，維護國際貿易有序、穩定發展。

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