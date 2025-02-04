彭博：美對陸關稅生效、大陸有限度反制 避免再爆貿易戰
美國對中國大陸商品加徵10%關稅，已於午後1時生效，陸方隨即宣布反制措施。彭博經濟學家認為，陸方回應相對溫和，可見北京當局仍設法避免貿易戰進一步升級至最壞情境。
陸方的回應措施包括針對美國石油、液化天然氣（LNG）和農業機械等產品加徵關稅，並對稀土礦物實施出口管制，並擴大「不可靠實體清單」範圍。這些措施所涵蓋範圍比美國對所有大陸進口商品加徵的10%關稅來得窄。
2月4日限期之前已有跡象顯示，北京方面試圖通過談判達成協議，避免美國關稅大幅上升。
美國總統川普已警告，如果未能達成協議，大陸將面臨「非常、非常大幅」的關稅，甚至可能達到他在競選期間提到的60%關稅水準。
大陸的回應措施包括對美國煤炭和液化天然氣課徵15%的關稅，對石油和農業設備徵收10%的關稅。此外，大陸還對Google展開調查，對鎢相關材料實施出口管制，並將部分企業新增至不可靠實體清單中。
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