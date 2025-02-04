北京的報復！大陸宣布將對部分美國進口商品徵關稅 並調查谷歌
中國大陸財政部周二宣布，自2月10日起，將對從美國進口的煤炭和液化天然氣徵收15%的關稅，並對原油、農業設備和某些汽車徵收10%關稅。對岸也宣布對谷歌（Google）展開調查，這顯然是報復性舉措，美國總統川普對大陸出口產品加徵10%額外關稅，已於美東時間周二凌晨生效。全球最大的兩個經濟體之間重新點燃貿易戰戰火。
根據中國國家市場監管總局周二的公告，大陸將立案調查美國科技巨擘谷歌涉嫌違反反托辣斯法的行為。
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