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川普是紙老虎虛晃一招？將與習近平通電話 課徵關稅也可能急轉彎

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普延緩對加拿大和墨西哥徵收關稅，遭質疑他可能是紙老虎。歐新社
川普延緩對加拿大和墨西哥徵收關稅，遭質疑他可能是紙老虎。歐新社

美國總統川普矢言徵收數千億美元的關稅來重塑全球經濟，甚至將矛頭對準關係最親密的鄰國。但到目前為止，這更像是一場「交易的藝術」，而非重大興革，因為川普已同意延緩開徵關稅，外界質疑他其實是虛張聲勢的紙老虎。

川普周一擱置了對加拿大和墨西哥徵收廣泛關稅的計畫。這與前一周他對哥倫比亞對峙時雷同，儘管各國只是承諾在邊境安全和移民問題上做出適度調整，川普仍急轉彎收手。

此舉可能進一步加深他只彎弓不射箭的名聲：在貿易問題上，他充其量只是誇誇其談，把關稅當成談判籌碼。

但川普及其盟友宣稱，川普的讓步證明他的手法管用。他也隨時可能再度轉向，採取更極端的舉措施壓，或徵收關稅，以抵銷其部分國內施政計畫的成本。

目前的情勢仍然混沌不明：川普預定本周稍晚將與中國國家主席習近平通話，迄今尚未宣布擱置對中國大陸課徵關稅。他還承諾將對歐盟和關鍵行業徵數關稅。川普強調，暫停墨西哥和加拿大關稅的期限只有一個月，如果他不能遂其所願，就可能立即恢復徵稅。

即使虛晃一招，川普也已經造成影響。他的放話以及有可能成為現實，導致美股市及遭川普點名國家的貨幣貶值，其中包括加元、墨西哥披索、歐元和南非蘭特。隨著川普擱置對墨西哥和加拿大課稅，這些貨幣有所回升。

與此同時，世界各國領導人都在評估如何回應白宮。美國最親密盟友中具國際意識的企業也被迫重新審視供應鏈。

中共 川普 習近平 關稅

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