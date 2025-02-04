美國暫緩向加拿大課關稅 安大略省撤回報復措施

美國暫停對加拿大商品課徵關稅後，加國安大略省今天也取消美國公司不得競標政府合約的禁令。安大略省先前與川普好友馬斯克的「星鏈」（Starlink）簽下網路服務合約。

安大略省（Ontario）是加拿大經濟命脈，政府合約利潤豐厚。安大略省省長福特（Doug Ford）在社群媒體X寫著：「我們暫時避免可能嚴重損害我們經濟的關稅，從而有時間進行更多談判，讓大家頭腦冷靜。」

福特表示：「隨著美國暫緩課徵關稅，安大略省也將暫停報復措施。」

綜合法新社與路透社報導，福特今天上午一度宣布禁止美國公司競標價值數以百億美元計的加拿大合約，還說他將撕毀與馬斯克（Elon Musk）價值1億加元的「星鏈」（Starlink）網路服務合約。

根據安大略省去年11月簽署的合約，「星鏈」將為偏遠社區1萬5000個符合條件的家庭與企業提供高速網路服務。

福特稍早也下令酒類委員會從明天起將所有美國產品下架。

不過福特也說：「毫無疑問，加拿大與安大略省將繼續面臨關稅威脅。」

福特表示：「只要我們與最大貿易夥伴的貿易關係仍懸而未決，我們就會持續看到許多潛在計畫遭到凍結，已在進行中的項目面臨風險。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天與美國總統川普通話後表示，美國對加拿大課徵關稅的措施將暫緩實施30天，川普隨後也證實上述消息。