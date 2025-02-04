川普計劃和習近平通話 美對陸加徵關稅轉圜有望

白宮新聞秘書李維特告訴福斯新聞，美國總統川普計劃跟中國大陸國家主席習近平通話，討論每年導致數萬名美國人死亡的非法中國大陸製藥物芬太尼。彭博資訊說，川普已經延緩對加拿大和墨西哥加徵關稅，現在又放話要和北京對話，顯示美國可能也會暫緩對中國大陸商品加徵10%的關稅。

加徵關稅措施原定美東時間今（4）日零時1分起實施。

在李維特（Karoline Leavitt）向媒體透露川普有意與習近平通話之前，川普對記者表示，他的行政團隊「可能就在未來的24小時內」，與中國展開談判，他強調：「如果我們不能與中國達成協議，那麼關稅將非常、非常可觀。」

關於芬太尼，李維特說，「總統已經向中國明確表示，我們不會容忍這種情況」，「我還要補充一點，川普總統在第一任期內實施的許多關稅措施，現在仍在執行。」

川普在與墨西哥總統、加拿大總理分別通話後，同意延後實施對兩國加徵25%關稅，換取加、墨兩國加強管制邊界的移民與藥物走私。現在外界焦點轉向中國大陸。

北京一開始對於川普加徵關稅的威脅，反應相對安靜，中國大陸商務部發出聲明稿，表達強調不滿，矢言會採取相應反制措施，但未說明具體方法，同時表示將會向世貿組織（WTO）申訴。