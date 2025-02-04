快訊

大S流感病逝引恐慌...全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

碩博士生搶當菸廠工、教中小學 陸00後打什麼算盤？

31年來沒得過流感！日醫曝打疫苗以外 3個日常習慣增加免疫力

川普計劃和習近平通話 美對陸加徵關稅轉圜有望

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平，2019年在日本大阪G20峰會會談的檔案照片。 路透
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平，2019年在日本大阪G20峰會會談的檔案照片。 路透

白宮新聞秘書李維特告訴福斯新聞，美國總統川普計劃跟中國大陸國家主席習近平通話，討論每年導致數萬名美國人死亡的非法中國大陸製藥物芬太尼。彭博資訊說，川普已經延緩對加拿大和墨西哥加徵關稅，現在又放話要和北京對話，顯示美國可能也會暫緩對中國大陸商品加徵10%的關稅。

加徵關稅措施原定美東時間今（4）日零時1分起實施。

在李維特（Karoline Leavitt）向媒體透露川普有意與習近平通話之前，川普對記者表示，他的行政團隊「可能就在未來的24小時內」，與中國展開談判，他強調：「如果我們不能與中國達成協議，那麼關稅將非常、非常可觀。」

關於芬太尼，李維特說，「總統已經向中國明確表示，我們不會容忍這種情況」，「我還要補充一點，川普總統在第一任期內實施的許多關稅措施，現在仍在執行。」

川普在與墨西哥總統、加拿大總理分別通話後，同意延後實施對兩國加徵25%關稅，換取加、墨兩國加強管制邊界的移民與藥物走私。現在外界焦點轉向中國大陸。

北京一開始對於川普加徵關稅的威脅，反應相對安靜，中國大陸商務部發出聲明稿，表達強調不滿，矢言會採取相應反制措施，但未說明具體方法，同時表示將會向世貿組織（WTO）申訴。

中共 川普 習近平 關稅

延伸閱讀

川普刪減聯邦成本之際 美政府逾350網站下線

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

回應川普關稅威脅 歐盟主席：我們準備好了

川普向烏克蘭要保護費了？提議稀土資源交換持續軍援和金援

相關新聞

川普計劃和習近平通話 美對陸加徵關稅轉圜有望

白宮新聞秘書李維特告訴福斯新聞，美國總統川普計劃跟中國大陸國家主席習近平通話，討論每年導致數萬名美國人死亡的非法中國大陸...

川普祭關稅措施…分析：台半導體若受衝擊 美晶片價格恐漲59%

川普祭出關稅措施，產業趨勢媒體Verdict今天指出，若川普對台灣晶片徵收100%關稅，恐嚴重衝擊全球半導體供應鏈，進一...

貿易戰未開打先暫緩！川普宣布暫停對加、墨加徵關稅30天

加拿大和墨西哥與美國達成協議，美國總統川普同意原訂周二生效的新關稅暫緩實施至少30天，主要是加墨兩國領導人同意採取措施，...

最後關頭喊卡！川普：延緩加墨25%關稅1個月 24小時內與中方對話

美國總統川普3日分別與墨西哥總統薛恩鮑姆及加拿大總理杜魯多進行對話，同意把兩國輸美商品關稅的時間延期一個月，這是川普第二...

加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

美國高關稅即將生效上路，美國總統川普3日下午與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話；川普指出，加拿大承諾...

美對墨關稅延後一月 加總理杜魯多鼓勵購買國貨

美國課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高關稅，二月四日生效，美國總統川普二日指出，加拿大和墨西哥必須完成三條件才能取消關稅，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。