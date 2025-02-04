快訊

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

歐洲領袖警告：跨大西洋貿易戰恐兩敗俱傷

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導

歐洲領袖們今天警告，美國總統川普揚言擴大對歐洲聯盟（EU）的關稅，可能引發讓大西洋兩岸消費者都受害的貿易戰。

路透社報導，歐盟外交政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）表示，如果美國和歐洲挑起貿易戰，「那麼在一旁笑的就是中國」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟意識到美國貿易關係中的「潛在挑戰」（新關稅的委婉說法），但已做好因應準備。

范德賴恩在布魯塞爾舉行的歐盟領導人非正式聚會後表示：「當遭受不公平或霸道的攻擊時，歐盟會堅決回應。」

她表示，歐盟領導人希望採取務實態度，儘早接觸，必要時與華盛頓討論和談判。她說，他們知道歐洲經濟必須變得更具競爭力，才能擁有因應任何貿易緊張所需的實力。

她在記者會上表示：「今天討論的是原則問題，首先，要做好準備，我只能說我們已經準備好了。」

歐盟外交官員表示，這個27國集團對美國的任何行動都有一系列可能的反應，但希望先看看川普的下一步再做出最後決定，目前的目標是避免火上澆油。

川普昨天表示，在他決定對墨西哥、加拿大和中國全面徵收關稅後，他下一個針對的會是歐盟，但他今天暫緩對墨西哥與加拿大課徵關稅1個月。一名歐洲資深外交官表示，與「完全不可預測」的人打交道時很難做好計畫。

川普昨天再次對記者抱怨對歐盟的貿易逆差時表示：「這肯定會發生在歐盟身上，我可以告訴你，因為他們真的占了我們便宜。」

「他們不買我們的汽車，也不買我們的農產品，他們幾乎什麼也沒買，而我們什麼都買。」

川普 關稅

延伸閱讀

川普刪減聯邦成本之際 美政府逾350網站下線

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

回應川普關稅威脅 歐盟主席：我們準備好了

川普向烏克蘭要保護費了？提議稀土資源交換持續軍援和金援

相關新聞

川普計劃和習近平通話 美對陸加徵關稅轉圜有望

白宮新聞秘書李維特告訴福斯新聞，美國總統川普計劃跟中國大陸國家主席習近平通話，討論每年導致數萬名美國人死亡的非法中國大陸...

川普關稅決策48小時大轉彎 暫緩1個月是怎麼談成的？

上周四下午，距離美國總統川普預定宣布對加拿大和墨西哥課徵關稅不到48小時，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）和忐...

川普祭關稅措施…分析：台半導體若受衝擊 美晶片價格恐漲59%

川普祭出關稅措施，產業趨勢媒體Verdict今天指出，若川普對台灣晶片徵收100%關稅，恐嚴重衝擊全球半導體供應鏈，進一...

美國暫緩向加拿大課關稅 安大略省撤回報復措施

美國暫停對加拿大商品課徵關稅後，加國安大略省今天也取消美國公司不得競標政府合約的禁令。安大略省先前與川普好友馬斯克的「星...

貿易戰未開打先暫緩！川普宣布暫停對加、墨加徵關稅30天

加拿大和墨西哥與美國達成協議，美國總統川普同意原訂周二生效的新關稅暫緩實施至少30天，主要是加墨兩國領導人同意採取措施，...

最後關頭喊卡！川普：延緩加墨25%關稅1個月 24小時內與中方對話

美國總統川普3日分別與墨西哥總統薛恩鮑姆及加拿大總理杜魯多進行對話，同意把兩國輸美商品關稅的時間延期一個月，這是川普第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。