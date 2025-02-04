貿易戰未開打先暫緩！川普宣布暫停對加、墨加徵關稅30天

加拿大和墨西哥與美國達成協議，美國總統川普同意原訂周二生效的新關稅暫緩實施至少30天，主要是加墨兩國領導人同意採取措施，防止鴉片類藥物芬太尼販售到美國。美國對另一關稅目標中國大陸加徵關稅之舉，則仍將在幾小時內生效，不過，雙方也準備啟動貿易談判。

加國總理杜魯多周一在社群平台X發文說：「我剛與川普總統進行了不錯的電話通話。加拿大正在實施我們的13億美元邊境計畫——用新的直升機、技術和人員加固邊境，加強與美國合作夥伴的協調，並增加資源以阻止芬太尼的流動，有將近10,000名前線人員正在並將會致力於保護邊境。」

他還寫道，加拿大已做出承諾將「任命一位芬太尼沙皇」，並啟動一支美加聯合打擊部隊，以強打組織犯罪、芬太尼和洗錢活動。他還新簽署了一項針對組織犯罪和芬太尼的情報指令，加國將撥款2億美元支持該指令。

稍早之前，川普在Truth Social發文表示，美國和墨西哥「同意立即暫停預期的關稅一個月，在此期間將進行由國務卿魯比歐、財長貝森特、商務部長盧特尼克，以及墨西哥高層代表領導的談判」。盧特尼克尚未被確認為商務部長。

這暫時中止了自周末川普宣布關稅計畫以來的戲劇性事件。美股在周一早盤交易中大幅下挫，但交易時段結束時已收復大部分失地。

墨西哥總統薛恩鮑姆的X發文確認了暫停加徵關稅。她表示，墨西哥將調派10,000名士兵到邊境防止毒品走私，她的政府將與美國分別談判安全與貿易議題。

對中國大陸徵收10%的新關稅是否會生效或出現類似停頓，還有待觀察。

川普表示，未來24小時內將與中國大陸展開談判，「如果我們不能與中國達成協議，那麼關稅將非常、非常可觀。」

美國宣布對加拿大、墨西哥和中國大陸徵收關稅，理由是移民和芬太尼流入美國已達緊急情況。美方官員稍早表示，川普有權決定這些問題是否取得了進展。

川普寫道，「我對這個初步結果非常滿意，周六宣布的關稅將暫停30天，看看能否與加拿大構建最終的經濟協議。人人公平！」

在美國邊境查獲的芬太尼絕大多數來自墨西哥。2024年，美國當局在與墨西哥接壤的邊境緝獲的芬太尼超過21,100磅，而在加拿大邊境緝獲的芬太尼只有大約43磅。

政府內部對關稅出現了不同的看法。貝森特在內的經濟顧問對此輕描淡寫。他將川普的關稅策略形容為「以升級來降級」，暗示關稅是為美國爭取更好談判結果的工具。

道瓊社指出，與加拿大和墨西哥的僵局迅速緩和，表明關稅只是一種談判策略的觀點是正確的。Stifel華盛頓首席政策策略師Brian Gardner周一在寫給客戶的說明裡指出：「川普競選政見包括關稅，但也以降低消費者物價為出發點。」川普決定僅對加拿大石油徵收10%的關稅，而對整體商品徵收25%的關稅，就能顯示他對經濟很敏感。

川普政府已經知道市場對關稅的反應。這可能讓一位經常吹捧其任內股市表現的總統不致於一意孤行。延遲加徵關稅為川普在未來要求更多讓步，或者談判失敗，預留了可能性。Gardner寫道，川普真正計畫的似乎是避免關稅，「但正如Mike Tyson指出的，每個人都有計畫，直到被打了一拳」。