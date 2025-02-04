最後關頭喊卡！川普：延緩加墨25%關稅1個月 24小時內與中方對話

美國總統川普3日分別與墨西哥總統薛恩鮑姆及加拿大總理杜魯多進行對話，同意把兩國輸美商品關稅的時間延期一個月，這是川普第二任內第二度在盟友讓步後迅速收回加徵關稅命令。

川普先前在2月1日簽署對墨西哥和加拿大輸美商品課徵10%關稅，並在現有基礎上對中國出口商品加徵10%關稅，且訂於美東時間2月4日上午12時01分生效。

川普3日上午在自家社群宣布與薛恩鮑姆達成協議，墨西哥將派遣1萬名軍人前往邊境協助打擊毒品流通；作為交換，美國將加強防止槍枝走私流入毒品販運集團。

另外，川普在3日下午證實與杜魯多通話，加拿大同意斥資13億加幣執行邊境計畫，包含加派邊境人員、直升機及其他資源，以「打擊芬太尼」的流入。

英國廣播公司（BBC）報導，杜魯多在社群平台X發文證實，將任命一名「芬太尼沙皇」（Fentanyl Czar），將毒品集團分子列為恐怖份子，確保24小時全天候監視邊境，啟動加拿大與美國聯合打擊部隊，防範組織犯罪、芬太尼和洗錢。

政治新聞網Axios描述，川普將這兩項協議視為勝利，承諾這個月接下來將繼續進行談判，但他並未說明談判的最終目標。

同時，法新社報導，美國對中國進口商品加徵10%關稅的措施即將生效前，川普在白宮向記者表示，「可能會在未來24小時內」進行對話。