加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月

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聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（右）3日將與加拿大總理杜魯多（左）再度通話。法新社
美國總統川普（右）3日將與加拿大總理杜魯多（左）再度通話。法新社

美國高關稅即將生效上路，美國總統川普3日下午與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話；川普指出，加拿大承諾實行13億美元的邊境計畫，阻止毒品流通，並派遣近一萬名人員至美加邊境；川普表示，美國對加拿大的高關稅也計畫先暫停一個月施行。

川普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國大陸10%的關稅，預計4日生效。

川普3日上午先與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話；川普指出，薛恩鮑姆同意派出一萬名墨西哥士兵至美墨邊境，防止芬太尼（fentanyl）和非法移民進入美國；川普遂同意先暫停對墨西哥施行高關稅一個月。

川普3日下午與杜魯多通話；川普指出，加拿大已經同意要守護北方邊境，並結束如芬太尼的毒品流入美國。

川普指出，加拿大承諾實行13億美元的邊境計畫；川普說，杜魯多承諾說，加拿大將增援直升機、技術和人員至兩國邊境，並強化與美國合作、增加投入的資源來阻止芬太尼的流通。

川普指出，加拿大也承諾派出近一萬名前線人員來保護邊境，確保全天候24小時監視邊境狀況。川普說，加拿大也承諾，任命管理芬太尼的主管，同時把販毒集團視為恐怖分子。

川普說，加拿大和美國將組織共同打擊勢力來對抗組織犯罪、芬太尼和洗錢行為。

川普指出，他對這項初步的結果表示滿意，並表示，於1日宣布的關稅措施將暫停一個月，以決定是否能與加拿大達成新的經濟共識。

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