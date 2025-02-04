加國態度放軟 承諾阻毒品入美 川普：關稅暫停一個月
美國高關稅即將生效上路，美國總統川普3日下午與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話；川普指出，加拿大承諾實行13億美元的邊境計畫，阻止毒品流通，並派遣近一萬名人員至美加邊境；川普表示，美國對加拿大的高關稅也計畫先暫停一個月施行。
川普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國大陸10%的關稅，預計4日生效。
川普3日上午先與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話；川普指出，薛恩鮑姆同意派出一萬名墨西哥士兵至美墨邊境，防止芬太尼（fentanyl）和非法移民進入美國；川普遂同意先暫停對墨西哥施行高關稅一個月。
川普3日下午與杜魯多通話；川普指出，加拿大已經同意要守護北方邊境，並結束如芬太尼的毒品流入美國。
川普指出，加拿大承諾實行13億美元的邊境計畫；川普說，杜魯多承諾說，加拿大將增援直升機、技術和人員至兩國邊境，並強化與美國合作、增加投入的資源來阻止芬太尼的流通。
川普指出，加拿大也承諾派出近一萬名前線人員來保護邊境，確保全天候24小時監視邊境狀況。川普說，加拿大也承諾，任命管理芬太尼的主管，同時把販毒集團視為恐怖分子。
川普說，加拿大和美國將組織共同打擊勢力來對抗組織犯罪、芬太尼和洗錢行為。
川普指出，他對這項初步的結果表示滿意，並表示，於1日宣布的關稅措施將暫停一個月，以決定是否能與加拿大達成新的經濟共識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言