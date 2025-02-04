美對中徵10%關稅在即 川普：兩國可能24小時內對話

美國總統川普近日宣布從明天起要對中國輸美商品加徵10%關稅，他今天又說，華府與北京當局就關稅議題的最後一刻對話，可能會在未來24小時內進行。

法新社報導，美國對中國進口商品加徵10%關稅的措施即將生效前，川普（Donald Trump）在白宮向記者表示，對話「可能會在未來24小時內」進行。

川普還指出，如果無法跟中國達成協議，關稅將會很可觀。

川普已在1日宣布，從4日起要對加拿大和墨西哥輸美商品課徵25%關稅，並對中國輸美商品加徵10%關稅，原因是非法移民與毒品湧入美國構成「重大威脅」。

他今天還提到，儘管在今晨與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）進行了「良好的對談」，但仍未達成協議。美加兩國領導人預計今天稍晚再次對話。

川普與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）稍早進行對談後，兩人今天都已經表示，美國同意把開始課徵墨西哥輸美商品關稅的時間延期一個月。