川普若加稅 歐盟：堅定反擊

美國總統川普二日晚間聲稱「肯定」會對歐盟施加新關稅，也再次批評美國對歐盟有大量貿易逆差，且歐盟向美國進口的汽車與農產品不足。川普並未表明對歐盟加關稅的幅度或時間表，但說會「很快」實施。

川普說，可能對英國課關稅，但一定會對歐盟加稅，「因為他們真的占了我們便宜，你知道，我們的貿易逆差超過三千億美元」。川普並指，「他們不買我們的汽車，也不買我們的農產品，他們幾乎什麼也沒買，而我們什麼都買，從數百萬輛汽車、大量食品到農產品。所以英國太超過了，我們會看看英國的狀況，但歐盟確實離譜了」。

川普並提出與倫敦和解的前景，認為「可以解決」美英貿易的問題。川普還說工黨籍英國首相施凱爾「非常友善」，兩人曾開過幾次會並多次通話，「我們處得很好，我們會看看能否平衡我們的貿易」。

歐盟執委會發言人說，美國決定對加墨中課徵新關稅，歐盟感到遺憾；此舉傷害各方，造成不必要經濟干擾且助長通膨。該發言人並說，若川普兌現對歐盟輸美商品課關稅的承諾，將堅定反擊。

德國總理蕭茲二日也說，各國都因全球化而受益，不以新貿易壁壘分化世界有其重要性。被問到歐盟可能採取何種報復措施因應川普對歐盟的新關稅，蕭茲說歐盟作為主要經濟體，有採取行動的空間，「我們會從合作和協調的角度，嘗試繼續維持經濟關係」。

蕭茲和施凱爾二日在倫敦西北方的契克斯會晤。施凱爾受訪時說，他將尋求堅實的英美貿易關係。