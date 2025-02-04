美媒：陸準備協商 買更多美產品

美國總統川普下令對中國大陸加徵百分之十關稅，外界關注大陸將如何應對。華爾街日報報導，大陸已準備好與美國展開貿易協商，將提議與美恢復二○二○年第一階段貿易協議，其中包括承諾不貶值人民幣來獲取競爭優勢。

報導引述中美兩方的消息人士稱，北京的提案將主要聚焦在川普第一任期中美達成卻未能執行的貿易協議，其內容包括要求大陸在二○二○年、二○二一年增加購買二千億美元的美國商品和服務，其中五百億元為農產品。根據美國智庫估算，大陸實際僅履行承諾的六成。

知情人士稱，這次大陸計畫再購買更多美國農產品、能源和工業產品，但大陸也會要求購買其認為必須的商品，如現在受到出口管制的美國晶片和其他科技產品。此外，大陸還計畫提出加大包括電動車電池領域在內對美國投資、減少芬太尼前體出口等。

消息人士稱，為了樹立積極的基調，大陸還計畫將短影音平台TikTok主要視為「商業事務」，以回應川普提出由中美合資，對TikTok的控制權各占一半。報導指，這意味著大陸打算置身事外，讓TikTok的大陸母公司字節跳動的投資者來和有興趣的美國競購者洽談。不過， 目前尚不清楚大陸是否願意放棄對TikTok演算法的控制。

報導指出，儘管美國對大陸加徵關稅，但美中雙方似乎都無意發動全面貿易戰，特別是中方目前經濟壓力增加，北京正在為與美國長期競爭做準備。