美對墨關稅延後一月 加總理杜魯多鼓勵購買國貨

美國課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高關稅，二月四日生效，美國總統川普二日指出，加拿大和墨西哥必須完成三條件才能取消關稅，包括貿易平衡、阻止非法移民進入美國及阻止芬太尼。

美國對墨西哥課徵關稅在四日生效之際，墨西哥總統薛恩鮑姆三日在社群平台宣布，美國計畫對墨西哥加徵的關稅暫緩一個月實施。彭博資訊報導，薛恩鮑姆表示，她剛和川普講完話，兩人相談甚歡。她說，在兩國領導人達成協議後，墨西哥將立即部署一萬名部隊增援邊境。川普在社群平台證實此事。

川普一日簽署行政命令課徵加拿大和墨西哥商品百分之廿五關稅，加徵大陸百分之十關稅。

川普二日表示，加拿大、墨西哥、中國大陸和太多國家，過去幾十年來，在貿易、犯罪和毒品上，不斷剝削美國。川普說，那樣的日子結束了；川普指出，美國對加拿大、墨西哥和中國大陸，都有龐大的貿易逆差，美國不會再當笨蛋。

川普表示，「到美國製造商品，就沒有關稅」；川普質疑，為什麼美國要損失數兆美元來補助其他國家？為什麼其他國家可以支付遠低於美國公民的費用來取得藥品？

川普表示，美國對加拿大和墨西哥有巨大貿易逆差，兩國必須與美國達到貿易平衡，同時阻止非法移民進入美國，且阻止毒品芬太尼進入美國，才能取消高關稅；在阻止芬太尼的部分，川普說，這也包括中國大陸。

加拿大已宣布對上千億美元美國商品課徵報復性關稅，加國總理杜魯多鼓勵民眾「購買國貨」，前財政部長方慧蘭表示支持拒買美國貨運動。

川普則說，美國每年「補助」加拿大達二千億美元，但美國什麼都沒有得到；川普表示，如果加拿大想玩關稅戰，他不在乎，大家一起玩。

川普說，他三日早上剛跟加國總理杜魯多談話，下午還會再談。川普批評加拿大不允許美國銀行在加國開業或做生意，還稱在美國有「數十萬人」因毒品從墨西哥和加拿大邊境湧入而死亡，因此這也是一場毒品戰爭。

美國華爾街日報社論痛批，川普向中加墨徵收高關稅是「史上最愚蠢貿易戰」，「川普好像認為美國不該進口任何東西，一切都在國內製造，但這叫做自閉，這不是我們想要生活的世界」。