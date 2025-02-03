加拿大反擊關稅美國怕了？ 川普自曝連call杜魯多兩次

美國即將對加拿大商品開徵25%關稅，加國已採取反擊措施。白宮3日表示，加拿大把關稅命令誤解成鄰國之間的貿易戰。美國總統川普也表示，將再次與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）對談。

川普上周六下令對從加拿大、墨西哥和中國大陸進口的商品全面開徵關稅，要求這些國家阻止芬太尼及非法移民流入美國，點燃可能削弱全球經濟成長並助長通膨的貿易戰。白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，加拿大似乎誤解行政命令淺顯易懂的措辭，把這項命令解讀為貿易戰。至於墨西哥方面，哈塞特則宣稱已察覺墨西哥人非常認真遵照川普要求。

另一方面，川普也於美東時間3日上午9時左右在社群媒體Truth Social發文，透露自己剛和杜魯多交談，而且當地時間下午3時會再對談一次。川普2日表示，加拿大和墨西哥必須讓貿易取得平衡，美國才會撤銷25%關稅。

加拿大已祭出反制川普關稅的措施，杜魯多宣布將對1,550億加幣的美國商品課徵關稅，稅率也是25%。