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加墨中關稅生效在即 川普3日將再與杜魯多對話

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（右）3日將與加拿大總理杜魯多（左）再度通話。法新社
美國總統川普（右）3日將與加拿大總理杜魯多（左）再度通話。法新社

美國總統川普的經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）3日向美媒CNBC說，川普政府已和加拿大、墨西哥和中國大陸進行討論。這可能最終讓川普取消預計美東時間4日生效的新關稅。川普也說，當地3日稍晚將再次與加拿大總理杜魯多對話。

美國有線電視新聞網（CNN）引述哈塞特指出，上周末進行過幾次「正面對話」，相關國家領袖之間也將舉行若干正面對話，「川普總統將看這些人會端出什麼，然後做決定」。

時值川普對加墨銷美商品的25%關稅將於4日生效，CNN報導，川普聲稱已和杜魯多進行過初步通話，兩人也預訂在美東3日下午3時（台灣時間4日凌晨4時）再度對話。

CNN指出，川普還未透露他願意在最後一刻暫緩關稅的任何跡象，但川、杜已安排再度對話，暗示美加領袖正持續討論滿足川普的要求，即遏阻非法移民和毒品湧入美國。

川普2日晚間曾說，他不預期與杜魯多和墨西哥總統薛恩鮑姆的對話，將產生戲劇性成果。

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