聽新聞
0:00 / 0:00
川普點名歐洲車廠 車電業不妙、工具機迎轉單
美國總統川普點名歐洲車廠在美大發利市衝擊美國汽車業，隨著川普關稅大刀將揮向歐盟，賓士、BMW、福斯等大型歐洲車廠首當其衝，恐喪失在美國這個車市大國市占份額，鴻準（2354）、GIS-KY（6456）等歐洲豪華車供應鏈受創，由於車用產品毛利率普遍高於其他應用，若歐洲車廠銷售不利，相關供應商也將跟著遭殃。
另一方面，歐盟是全球工具機重要出口地，一旦被美國高關稅緊箍咒束縛，上銀、大銀微等台灣工具機業者可望迎來美國市場千億轉單契機。
鴻海集團旗下機殼大廠鴻準是BMW輕量化車殼供應商，並且在一體成形壓鑄技術有獨到之處，深獲客戶青睞，也是穩定的營收來源。
鴻準車殼主要生產基地位於中國大陸瀋陽廠與青島廠，該公司在2021年時曾一度大舉投入超過200名擅長車殼技術的人才搶下BMW訂單。
先前蘋果有意打造電動車，鴻準因與蘋果長期有合作關係，傳出因其供應歐洲車廠的一體成形車殼質量出色，獲得蘋果青睞，有意導入蘋果電動車使用，但因後來蘋果造車計畫無疾而終而告吹。
GIS的觸控面板一直以來都有間接供應給歐洲車廠，且每年都會參加德國車用大展，在歐洲布局頗深。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言