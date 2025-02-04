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川普點名歐洲車廠 車電業不妙、工具機迎轉單

經濟日報／ 記者宋健生陳昱翔李珣瑛／綜合報導

美國總統川普點名歐洲車廠在美大發利市衝擊美國汽車業，隨著川普關稅大刀將揮向歐盟，賓士、BMW、福斯等大型歐洲車廠首當其衝，恐喪失在美國這個車市大國市占份額，鴻準（2354）、GIS-KY（6456）等歐洲豪華車供應鏈受創，由於車用產品毛利率普遍高於其他應用，若歐洲車廠銷售不利，相關供應商也將跟著遭殃。

另一方面，歐盟是全球工具機重要出口地，一旦被美國高關稅緊箍咒束縛，上銀、大銀微等台灣工具機業者可望迎來美國市場千億轉單契機。

鴻海集團旗下機殼大廠鴻準是BMW輕量化車殼供應商，並且在一體成形壓鑄技術有獨到之處，深獲客戶青睞，也是穩定的營收來源。

鴻準車殼主要生產基地位於中國大陸瀋陽廠與青島廠，該公司在2021年時曾一度大舉投入超過200名擅長車殼技術的人才搶下BMW訂單。

先前蘋果有意打造電動車，鴻準因與蘋果長期有合作關係，傳出因其供應歐洲車廠的一體成形車殼質量出色，獲得蘋果青睞，有意導入蘋果電動車使用，但因後來蘋果造車計畫無疾而終而告吹。

GIS的觸控面板一直以來都有間接供應給歐洲車廠，且每年都會參加德國車用大展，在歐洲布局頗深。

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