產官學界示警 重稅恐使美汽車貴10萬

美國總統川普對三大主要貿易夥伴祭出高額關稅，引發企業團體及部分共和黨內人士強烈反彈。產學界乃至於政治人物表示，關稅形同對消費者施加重稅。以汽車為例，每輛車的售價將增加相當於新台幣10萬元。

代表消費品、石油、食品雜貨及汽車製造業的同業公會紛紛警告，川普關稅新政將推高美國民眾的日常生活成本，並對供應鏈造成嚴重混亂。

美國商會資深副會長墨菲說：「川普專注於解決邊境問題及芬太尼氾濫等重大議題是正確的，但施加關稅無法解決這些問題，反而只會推高美國家庭的生活成本。」加拿大汽車零部件製造協會會長沃普說：「汽車業可能在一周內陷入停擺。以25%的關稅來看，我們這產業內絕對沒有人能在這種情況下獲利。」

Wolfe Research分析師推算，川普關稅新政，恐使得一輛新車平均價格上漲約3,000美元（約新台幣10萬元）。彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員克勞莘指出，這些關稅措施等於「1990年代以來最大規模加稅」。研究顯示，關稅將為汽車產業增加600億美元成本，且很大部分可能最終轉嫁給消費者，導致汽車售價上漲。

汽車顧問公司AlixPartners估算，關稅政策將立即影響美國每年銷售的1,600萬輛汽車中近25%，以及用於生產這些汽車的零組件和配件。