美稅率大刀 加國反彈掀買國貨浪潮

美國總統川普宣布對加拿大徵高關稅，引發加國民眾憤怒，掀起「購買加拿大國貨」的經濟民族主義浪潮。墨西哥總統薛恩鮑姆則預告，她將宣布「B計畫」的細節，以保護經濟免受美國關稅的影響。

金融時報與法新社報導，川普下令開徵關稅後，「加拿大製」的標誌在雜貨店隨處可見，替代美國貨的加國國貨清單開始流傳，喜劇演員也以關稅哏在電視短劇上教人避買美國商品的妙招。

一款由渥太華（Ottawa）一間設計公司推出、印有「加拿大是非賣品」字樣的帽子，銷量也大幅成長。這間公司的老闆穆尼說，當初這款帽子是回應川普關稅威脅和暗示加拿大應成為美國第51州而推出，沒想到川普1日簽署關稅命令後又掀一波購買潮。

正在角逐自由黨黨魁，以取代杜魯道成為新任加國總理的前財長方慧蘭表示，拒買美國貨是對抗川普和他那群「億萬富翁夥伴」的最佳方式。