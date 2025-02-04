美稅率大刀將砍向歐盟 歐方表示會「堅定回應」

美國總統川普的關稅大刀下個目標將砍向歐盟。川普2日強調，他「肯定」會對歐盟施加新關稅，時間點「應該會很快。」歐盟則回應指出，如果美國對歐盟加徵關稅，歐方會作出「堅定回應」，雙方煙硝味濃厚。

川普2日傍晚搭乘空軍一號飛抵馬里蘭州後，在停機坪被記者問及會否對英國施加關稅，他表示「可能會」，但隨即話鋒一轉，透露更關心美國與歐盟的貿易關係，並且預告「絕對會」對歐盟施加關稅。

川普未具體說明關稅的水準或實施時間表，但向記者表示：「我不會說有明確的時間表，但應該會很快。」他並再次批評美國對歐盟貿易逆差，以及歐盟對美國汽車與農產品進口不足。

川普抱怨歐盟「利用」美國，「他們不買我們的車，不買我們的農產品，他們幾乎什麼都沒買，我們向他們進口所有東西，包括數百萬輛車，以及大量食品與農產品」。

他並抱怨美國與歐盟的貿易逆差高達3,500億美元，「顯然，我們必須採取行動」。

川普此前曾多次威脅對歐盟加徵關稅，最近一次是在上周五（元月31日），他強調自己「絕對」會採取行動。至於英國，川普未明確承諾是否徵收關稅，但表示雙邊貿易關係有問題，不過「我認為這可以解決」。他還提到自己與英國首相施凱爾「相處愉快」。

歐盟表示，如果美國對歐盟加徵關稅，歐方會作出「堅定回應」，顯示歐洲雖為美國長期盟友，但如今卻對川普貿易策略相當不滿。歐盟委員會及其成員國將於4日在華沙的貿易部長會議上討論相關議題。

歐盟執委會一位發言人表示，截至目前為止，尚未聽聞美國對歐盟產品加徵任何關稅，但強調歐盟與美國的貿易和投資關係是世界上最大的。

這位發言人也說，動用關稅「對各方都是傷害」，歐盟對川普決定對加拿大、墨西哥和中國大陸加徵關稅表示遺憾。

路透報導，德國總理蕭茲3日在布魯塞爾歐盟領導人非正式會議前表示，歐盟有足夠的實力，對美國徵收的任何關稅做出反應，但「前景和目標應該是合作」。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯在同一場合表示，貿易戰中沒有贏家，如果歐美打貿易戰，「那麼中國會在一旁看笑話」。

資產管理業者Mirabaud集團資深投資策略師普拉薩在報告中指出，歐洲不太可能躲過川普的關稅大刀，對歐洲產品課徵10%的關稅，對歐洲經濟引擎相當於對心臟的一記重擊，現已停滯不前的歐元區國內生產毛額（GDP）可能將萎縮1%。

在川普提出購買格陵蘭的計畫後，歐盟與川普政府之間的緊張關係升級。丹麥堅稱格陵蘭是非賣品，同時一直在爭取歐盟盟友支持，共同對抗川普。



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