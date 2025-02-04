川普課徵加墨中高關稅 WSJ批史上最蠢貿易戰

美國商界領袖對美國總統川普向加拿大、墨西哥和中國大陸徵收高額關稅反應不一，華爾街日報（WSJ）社論則痛批此舉是「史上最愚蠢貿易戰」。川普對此反應激烈，在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文回嗆。

美國4日起對從加墨進口的商品徵收25%關稅，對中國大陸商品徵收10%關稅，開啟美國與三大貿易夥伴之間的貿易戰。

華爾街日報在社論指川普發動貿易戰，令人想起歷史學者兼政治評論家路易斯（Bernard Lewis）講過的笑話，「與美國為敵有風險，但與美國做朋友卻可能致命」。而且除中國大陸外，「川普對於向鄰國進行經濟攻擊給出的理由站不住腳」。

華爾街日報社論認為，「毒品可能是個藉口」，因為川普已明確表示他喜歡「為關稅而關稅」，「川普有時聽起來好像美國根本不該進口任何東西，美國能成為完全封閉的經濟體，一切都在國內製造」，但「這叫做自閉，這不是我們生活的世界，也不是我們該想要生活的世界，川普可能很快就會發現」。